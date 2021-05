Nieuwe tanden laten groeien lijkt mogelijk

Is het mogelijk om je eigen tand te laten groeien? Binnenkort misschien wel! Wetenschappers beweren dat tandartsen binnenkort aan de slag kunnen met stamcellen. Implementeer een groep cellen in het tandvlees, een paar weken wachten en een nieuw tand is daar!



De stamcellen krijgen de instructie om als tand te groeien. Na een paar weken laten de cellen zien wat voor tand ze worden. Wetenschappers kiezen dan de groep cellen uit die de juiste tand aan het produceren zijn. Deze worden uiteindelijk gebruikt om een tand te kweken bij de drager.



Het experiment is uitgevoerd met muizen in een laboratorium. Na een paar weken hadden zij tanden. “Bij mensen werkt het mechanisme hetzelfde, dus daar moet het ook mogelijk zijn”, vertelt professor Paul Sharpe van het tandartsinstituut King’s College in Londen.



Momenteel bevestigen kaakchirurgen kunstmatige tanden aan het bot in de kaak. “Dit kan moeilijk worden, aangezien het kaakbeen bij sommige mensen niet goed genoeg is.”



Wanneer de tandarts een tand laat kweken in uw mond? Hopelijk is het niet nodig, en zo wel, dan kan dit nog zeker jaren duren. Eerst is meer onderzoek vereist.



Reacties

21-05-2021 17:04:52 Emmo

Dan sta je toch écht met de mond vol tanden....

21-05-2021 18:12:53 allone

@Emmo : dat lijkt me beter dan een mond zonder tanden dat lijkt me beter dan een mond zonder tanden

21-05-2021 18:27:16 Ronnymij

We kunnen straks KIEZEN

21-05-2021 21:59:28 vaughn

Haaien hebben dat truukje al tijdje volledig onder de knie(vin)...

21-05-2021 22:15:51 yes_my_dear

S Lijkt me ideaal, ik heb 2 kegeltandjes, waardoor mijn voortanden heel groot lijken!

