Dikke vrouw brengt echtgenoot om het leven door op hem te gaan zitten

Een 45-jarige vrouw heeft bekend haar man te hebben omgebracht door op hem te gaan zitten. De echtgenoot bezweek onder haar gewicht van meer dan 100 kilo.



Na een avondje drinken liep een discussie uit de hand. De Russische vrouw ging op de nek van de man zitten die op bed lag en hield zijn hoofd tegen het matras gedrukt met haar benen. Dat deed ze omdat hij z’n ‘excuses moest aanbieden.’



Ze schrok toen hij het bewustzijn verloor en schakelde een ambulance in, echter was de man al overleden, meldt Life.



Het sectierapport wees uit dat de man omkwam door verstikking vanwege het blokkeren van het ademhalingssysteem.



Omdat er geen sprake was van opzet is ze gevonnist tot 18 maanden werkstraf en het betalen van een boete van meer dan tweeduizend euro. Een onderzoekscommissie heeft deze week echter gevraagd de zaak te heropenen en er komt mogelijk toch een nieuwe aanklacht.

Reacties

21-05-2021 09:07:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.457

OTindex: 78.128

Zegt men daarom dat teveel eten ongezond is?



Waarom, en van wie komt die nieuwe aanklacht?

21-05-2021 09:11:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.170

OTindex: 27.361

@allone : In dit geval was teveel eten ongezond voor de echtgenoot.

21-05-2021 09:16:56 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.505

OTindex: 3.284

Was ze soms boos op hem omdat ze niet in de achtbaan mocht?

21-05-2021 09:22:52 Buick

Erelid

WMRindex: 1.314

OTindex: 349

Wnplts: amsterdam

Liefdevol om het leven gebracht.

