Negentig jaar oude whisky gevonden in wijnkelder

Suzanne van Broekhuizen keek vreemd op toen ze een wel heel oude whisky aantrof in de wijnkelder van haar familiebedrijf. De ruim 90 jaar oude fles van John Haig & Co werd destijds zelf door de familie geïmporteerd. Naast nostalgische waarde blijkt de fles ook nog wat waard te zijn.Suzanne is mede-eigenaar van wijnhandel B.J. de Logie, al sinds 1848 een Amsterdams familiebedrijf. Vorig jaar overleed de vader van Suzanne. "Hij was de ziel en zaligheid van onze winkel, vijftig jaar lang." Op zoek naar herinneringen dook Suzanne de oude wijnkelder in. En vond ergens op de bovenste plank, achter wat flessen wijn, een wel heel oude fles whisky.Het gaat om een ruim 90 jaar oude whisky van John Haig & Co. Op de fles staat een oud telefoonnummer. Het nummer dat voor de oorlog werd gebruikt door de familie. Daarom weet Suzanne dat de whisky al vroeg in handen van de familie was. Suzanne weet niet of de fles door haar vader in de kelder is gelegd. "Ik had het hem eigenlijk wel willen vragen."Suzanne weet verder niet veel van whisky en plaatste een foto van de fles op sociale media. Zo kwam ze erachter dat de fles waarschijnlijk zo'n achthonderd euro waard is. Maar verkopen doet ze de whisky niet. "Ik wil hem proeven!"Voorzichtig opent ze de fles samen met mede-eigenaar Jasper. "Oh kijk, wat een kleur." Even ruiken. "Het is rokerig. En notig." En dan de eerste slok. Met de blik op een foto van haar vader die aan de muur hangt. "Nou pap, proost."