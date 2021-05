Zuster die Boris Johnson verpleegde op IC neemt ontslag: Ben het zat

Vorig jaar werd de Nieuw-Zeelandse verpleegkundige Jenny McGee in één klap beroemd, toen ze door de Britse premier Boris Johnson werd bedankt voor haar inspanningen. Zij verpleegde Johnson toen hij op de intensive care lag en 'week geen seconde van zijn zijde'. Nu neemt ze ontslag. "Ik ben het zat zo ondergewaardeerd te worden."De nationale gezondheidszorg van Groot-Brittannië (NHS) bood medewerkers vorig jaar een loonsverhoging van één procent. Vakbonden noemen dat 'een klap in het gezicht' en ook McGee is er niet over te spreken.Maar volgens de verpleegkundige speelt er nog iets anders. "Veel verpleegkundigen vinden dat de Britse regering de coronacrisis niet goed heeft aangepakt", legt ze uit. "De besluiteloosheid, de steeds wisselende berichten, het was gewoon erg schokkend."McGee, die al jaren op de intensive care van het St Thomas ziekenhuis in Londen werkt, herinnert zich nog goed hoe premier Johnson op haar afdeling. "Hij zag er niet goed uit", zegt ze. "Overal lagen zieke patiënten, sommigen lagen dood te gaan. Ook Boris Johnson was er slecht aan toe."Twee dagen nadat de premier uit het ziekenhuis werd ontslagen, bedankte hij 'Jenny uit Invercargill (een stad in Nieuw-Zeeland, red.)' en een andere verpleegkundige, Luis Pitarma. "Dat mijn lichaam uiteindelijk genoeg zuurstof kreeg, komt omdat zij de hele nacht over mij waakten", vertelde hij.Vorige zomer werd McGee uitgenodigd bij de premier. Zij dacht dat het om een bescheiden bedankje zou gaan, maar het bleek onderdeel van een persmoment te zijn:Ze weigerde deel te nemen aan een foto met de premier om te 'klappen voor zorgmedewerkers'. "Het zou een heel goed fotomoment zijn geweest", zegt ze. "Weet je wel, Boris met zijn vrienden van de NHS. Maar ik wilde er buiten blijven."In een officiële verklaring schrijft de verpleegkundige dat ze 'ooit hoopt terug te keren naar de NHS' maar eerst gaat genieten van een welverdiende vakantie. Ze begint binnenkort als verpleegkunde op de Caraïben en gaat binnenkort ook op bezoek bij haar familie in Nieuw-Zeeland.