Particuliere school neemt geen gevaccineerde leraren aan

Een particuliere basisschool in de Amerikaanse staat Florida weert sollicitanten die zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus.



De school in Miami bracht gisteren een bericht uit naar ouders met de melding van de nieuwe regel.



Leraren die zich al hebben laten prikken moeten afstand bewaren van leerlingen.



Een eigenaar van de instelling vertelt haar personeel liever te wachten tot aan het einde van het schooljaar met het nemen van de inenting.



Volgens de schoolleiding zouden mensen die al gevaccineerd zijn het virus kunnen overbrengen op derden, aangezien het vaccin een klein gedeelte van het coronavirus bevat.



Echter berust dat niet op de waarheid, vertelt een hoogleraar van de Johns Hopkins University of Medicine volgens USnews.

Reacties

20-05-2021 14:09:58 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.898

OTindex: 5.981

S Quote:

Volgens de schoolleiding zouden mensen die al gevaccineerd zijn het virus kunnen overbrengen op derden, aangezien het vaccin een klein gedeelte van het coronavirus bevat.



volgens mij moet de schoolleiding weer terug naar school volgens mij moet de schoolleiding weer terug naar school

20-05-2021 14:15:40 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.496

OTindex: 3.272

De wereld is vol gekken

20-05-2021 14:18:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.314

OTindex: 84.870

Ze hebben daar de klok horen luiden maar hebben geen flauw idee waar de klepel hangt.

20-05-2021 14:59:03 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.479

OTindex: 37.073

hopelijk is er nog een andere school te vinden voor die leerlingen

20-05-2021 15:17:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.583

OTindex: 20.379

In elk geval geen reclame voor het onderwijs daar

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: