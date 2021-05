Wankelende wolkenkrabber leidt tot paniek in Chinese stad

Een wolkenkrabber in China is geƫvacueerd nadat het gebouw om onverklaarbare redenen was gaan wankelen. Op beelden is te zien dat mensen in paniek van het gebouw wegrennen.Het bijna 300 meter hoge SEG Plaza in de zuidelijke miljoenenstad Shenzhen begon rond 13.00 uur lokale tijd te schudden. Volgens de rampendiensten werden er op dat moment geen aardbevingen waargenomen.De paniek in Shenzhen is niet voor niets. In snelgroeiende Chinese metropolen worden torens regelmatig onder hoge druk gebouwd en worden de bouwnormen niet altijd goed nageleefd. Dat leidt ertoe dat er regelmatig gebouwen instorten.Vorig jaar kwamen tientallen mensen om toen een quarantainehotel van vijf verdiepingen in het zuidoosten van het land instortte.