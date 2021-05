Horeca uit de schulden helpen? Dan moet iedereen 223 biertjes drinken

Een opvallend onderzoek uit Groot-Brittanni√ę. Daar hebben financieel experts uitgerekend dat om de Britse horeca uit het slop te trekken, elke meerderjarige Brit 124 pints, ofwel halve liters bier, moet drinken.



Het onderzoek kwam van Company Debt, een adviesbureau voor schuldenproblematiek bij midden- en kleinbedrijven. Bierdrinkers zouden volgens hen de horeca helpen door 124 pints bier te drinken. Wijnliefhebbers kunnen 122 wijntjes drinken en als alcohol niet echt jouw ding is zijn 976 zakjes chips of 40 diners per persoon ook een optie.



Maar hoe zit dit in Nederland? Volgens onderzoek van ABN Amro, dat is gebaseerd op de gegevens van het CBS en eigen transactiedata, is berekend dat een kwart van de horecasector kampt met belastingschuld. Het gaat hier om 16.000 bedrijven die samen een schuld hebben van 943 miljoen euro.



Er kan een indicatiesom gemaakt worden met daarin hoeveel bier we zouden moeten drinken om van het totaal van de belastingschuld af te komen, zegt financieel expert Oskar Barendse. "Op basis van de belastingschuld van de horeca in Nederland maken we deze som", legt hij uit aan EditieNL.



"Als je dan voor het gemak een biertje van drie euro in gedachten neemt, kun je ervan uitgaan dat je 0,30 euro overhoudt als winst. 943 miljoen gedeeld door 30 cent zijn 3.143.333.333,33 biertjes." Maar hoeveel is dat per persoon? "Volgens het CBS zijn er 14.070.340 Nederlanders die boven de 18 zijn en dus mogen drinken."



Dus als je 3.143.333.333,33 biertjes deelt door 14.070.340 Nederlanders krijg je het aantal van 223,4 biertjes per persoon. "Dat is natuurlijk veel meer dan de Britten. Maar dat komt omdat zij meer bewoners hebben en omdat de Britten het in halve liters hebben geregeld en niet in de kleinere bierglazen rond de drie euro van de Nederlanders."



Als alle Nederlanders zo veel bier zouden komen drinken, is dat fijn voor de horeca, vindt horeca-ondernemer Khalid Oubaha. "Maar dan zijn we er natuurlijk nog lang niet. Want naast de belasting betalen moet je ook geld overhouden voor andere zaken", vertelt hij aan EditieNL. "Zo moet je bijvoorbeeld je concept blijven aanpassen of gaan er een keer dingen stuk."



"En hoe snel je deze schuld afwerkt hangt ook af van wat voor een horecazaak je bent", vult Barendse aan. "Heb je een groot terras dat overdag open kan of ben je een café of restaurant, dat vooral 's avonds zijn geld moet verdienen." Daarnaast is er ook nog het personeelstekort. "Dat is iets wat nu nog meer gaat spelen."



Dus wat Oubaha betreft, mag het aantal biertjes nog wel wat hoger zijn. "Wat deze som en dit aantal biertjes heel mooi laat zien, is dat er echt grote bedragen verloren zijn gegaan. Het laat zien dat we er nog lang niet zijn."

Reacties

20-05-2021 08:23:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.448

OTindex: 78.116

zoveel biertjes per dag?

20-05-2021 08:34:28 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.102

OTindex: 6





Laatste edit 20-05-2021 08:37 @allone : Idd, 223 heb ik toch wel een week voor nodig

20-05-2021 08:40:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.464

OTindex: 7.235

Jullie moeten nog wat harder doorzuipen, want dit gaat mij in mijn leven echt niet meer lukken.

20-05-2021 08:45:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.152

OTindex: 27.359





Overigens, ik heb even zitten tellen. Bij mijn huidige verbruik kost me dat ongeveer een half jaar.



Laatste edit 20-05-2021 08:46 @venzje : Geen probleem, doen we

Overigens, ik heb even zitten tellen. Bij mijn huidige verbruik kost me dat ongeveer een half jaar.

20-05-2021 09:05:03 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.496

OTindex: 3.272

Dat haal ik makkelijk binnen een half jaar. Alleen heeft de horeca daar weinig of niets aan. Veel van het geconsumeerde bier brouw ik zelf.

20-05-2021 09:17:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.152

OTindex: 27.359

@Grouse : Ik weet niet wat je momenteel voor een biertje in 't café betaald, maar ik vermoed dat dit vrij begrotelijk wordt

20-05-2021 10:05:30 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.835

OTindex: 190

S



Maar een paar dingen zijn direct duidelijk:



1. Uitgaande van een zakje chips van €1, kost een halve liter €7,87. Een diner €24,40 en een glas wijn €8,-



2. Khalid Oubaha snapt het niet helemaal. Als je maar 30ct overhoud op een biertje van 3euro dan zijn de overige kosten daar al in meegenomen. Een biertje kost aan inkoop echt geen €2,70.



3. Als je iedere maand €4.000 spaart, dan heb je over 19.646 jaar de schuld afbetaald én €8.000 over om op een welverdiende vakantie te gaan.



4. Als iedereen boven de 18 even 67,- overmaakt, dan zijn we ook klaar met de horeca schuld.



Dit is nou echt een bericht naar mijn hart. Lekker rekenen met getallen en zien wat er uitkomt

Maar een paar dingen zijn direct duidelijk:

1. Uitgaande van een zakje chips van €1, kost een halve liter €7,87. Een diner €24,40 en een glas wijn €8,-

2. Khalid Oubaha snapt het niet helemaal. Als je maar 30ct overhoud op een biertje van 3euro dan zijn de overige kosten daar al in meegenomen. Een biertje kost aan inkoop echt geen €2,70.

3. Als je iedere maand €4.000 spaart, dan heb je over 19.646 jaar de schuld afbetaald én €8.000 over om op een welverdiende vakantie te gaan.

4. Als iedereen boven de 18 even 67,- overmaakt, dan zijn we ook klaar met de horeca schuld.

20-05-2021 10:12:57 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.979

OTindex: 13

Hier doe ik dus niet aan mee.

20-05-2021 10:27:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.496

OTindex: 3.272

@Emmo : Er staat € 3,-- per biertje dus € 669,-- in totaal. Dus in een half jaar ongeveer € 25,-- per week. Moet wel lukken toch?

20-05-2021 12:19:37 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.088

OTindex: 16.696

Wnplts: Bad Benthe

S

Nou dat gaat 'm zeker niet worden. Lekker biertje of wijntje op z'n tijd vind ik echt wel lekker, maar de meeste toch op ons eigen terras...

Ons is zuunig

20-05-2021 14:54:16 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.479

OTindex: 37.073

proost in Nederland, dat krijg je met al die panieksluitingen

