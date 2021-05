Moeder geeft zoon voorbehoedsmiddelen voor zijn 16e verjaardag

Een moeder heeft aan haar tienduizenden volgers meegedeeld dat ze haar 16-jarige zoon een wel heel speciaal cadeau geeft voor z’n verjaardag…



De Britse haalt aan dat ze er zeker van wilt zijn dat haar zoon op een veilige manier de liefde bedrijft.



Om die reden doet ze haar zoon een mandje cadeau met daarin voorbehoedsmiddelen en glijmiddel, zo wilt de vrouw verzekeren dat de jongen plezier heeft maar tegelijkertijd ook veilig is.



Mocht de jongen beslissen van bil te gaan met iemand, zou dat ‘legaal’ kunnen aangezien dat volgens de wet in het Verenigd Koninkrijk vanaf zijn leeftijd mogelijk is.

Reacties

19-05-2021 18:12:01 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 20.377

Ik vind het een veeeeeel verstandiger cadeau dan die moeder die haar tienerdochter een borstvergrotende operatie cadeau deed. Daar stond een paar jaar terug ook zo'n verhaal over op WMR.

19-05-2021 18:33:22 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.483

OTindex: 3.270

Ik heb voor mijn dochters al heel snel de condooms betaald. Ze moeten niet uit zuinigheid zwanger worden of een ziekte oplopen.

19-05-2021 19:23:42 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.471

OTindex: 37.072

hopelijk zaten er condooms in het mandje met "voorbehoedsmiddelen", en geen pil of spiraaltje

19-05-2021 19:42:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.311

OTindex: 84.865

Ik denk dat die jongen boft met een moeder die zo stevig in de realiteit staat.



