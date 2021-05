Tien geiten gedumpt in recreatiegebied Spaarnwoude

Een bijzondere vondst in recreatiegebied Spaarnwoude: na een melding trof een boswachter daar maandagavond nabij de Valleiweg tien gedumpte geiten aan. "Dit is dierenmishandeling", aldus de boswachter die de dieren aantrof."Maandagavond rond 19.10 uur kregen we een melding over loslopende geiten nabij de Valleiweg", vertelt de boswachter aan NH Nieuws. "Ter plaatse bleek het om zes volwassen geiten en vier jonge bokjes te gaan."De boswachters van dienst hebben de tien geiten opgevangen in een trailer, voorzien van hooi en groenvoer en vervolgens meegenomen naar de nabijgelegen informatieboerderij Zorgvrij, waar ze tijdelijk worden opgevangen. "Ze zien er goed uit, maar hebben geen oormerk, wat wel verplicht is", vertelt de boswachter aan NH Nieuws. Een van de geiten heeft wel een oormerk gedragen, al is dat er mogelijk met geweld uitgehaald. "Want hij had een scheur in z'n oor."De boswachter hoopt dat getuigen iets hebben meegekregen van de geitendump. Ze vermoedt dat dat maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur moet zijn gebeurd in de buurt van de Valleiweg. "En misschien dat iemand de geiten herkent of merkt dat ergens geiten zijn verdwenen."De boswachter die de geiten aantrof heeft dit 'nooit eerder meegemaakt', laat ze NH Nieuws weten. "Dit is hartstikke zielig, heel raar dat iemand z'n dieren zo achterlaat", besluit ze. Vandaag zal een dierenopvangorganisatie de geiten bij boerderij Zorgvrij ophalen.Net als het recreatieschap roept de dierenpolitie, bij wie de vondst is gemeld, getuigen op zich te melden. De politie benadrukt dat het achterlaten van dieren verboden is.