Jongens klimmen in antenne op dak van garage

Een groep jongens is zaterdag in de antenne op het dak van de Karperton-parkeergarage in Alkmaar geklommen. De 'levensgevaarlijke' actie werd gemeld bij de politie, maar toen agenten poolshoogte gingen nemen, had de groep al de benen genomen."Levensgevaarlijk hoog en dat in de regen", uit wijkagent Bas Wijnen zijn ongenoegen over de actie. Volgens mediapartner Alkmaar Centraal werden kort daarna vier jongens gecheckt voor controle, maar omdat niet kon worden vastgesteld of zij daadwerkelijk in de mast waren geklommen, werd er niemand aangehouden.In de hoop alsnog vast te stellen wie erbij betrokken waren, bekijkt de politie beelden van beveiligingscamera's. Als dat lukt, kunnen zij een boete verwachten, zo blijkt uit de tweet van de wijkagent.