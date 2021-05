Receptioniste die naar urine ruikt terecht ontslagen

Een receptioniste die bij de provincie Noord-Holland werkte en in een rolstoel zat, is terecht ontslagen omdat ze naar urine rook. Volgens de vrouw was hier een medische reden voor. Volgens haar werkgever wilde ze daar geen heldere uitleg over geven en wilde ze ook niets doen om het probleem te verhelpen. Ze vocht haar ontslag twee keer aan bij de rechter maar die gaf het bedrijf in beide gevallen gelijk.



De vrouw, geboren in 1956, werkte al sinds 1984 bij de provincie. Ze werkte daar sinds 2007 via facilitair dienstverlener Eurest Services.



Bij de provincie moest ze onder meer telefoontjes beantwoorden, bezoekers te woord staan en administratieve taken uitvoeren. In 2015 en 2016 kwamen er bij Eurest al verschillende klachten binnen over haar gedrag en functioneren. Ze kreeg na enkele gesprekken een officiële waarschuwing.



Vanaf begin 2018 kwamen er klachten bij over de onaangename geur die de vrouw zou verspreiden. Die meldingen kwamen van haar directe collega's en van de beveiliging. Haar chef ging hier met haar over in gesprek, ze gaf aan dat ze te kampen had met een medisch probleem en zei dat ze onder behandeling was van een specialist. Hierna bezocht ze de bedrijfsarts, maar er kwam geen structurele oplossing.



De klachten over de geur, haar gedrag en de manier van samenwerken bleven aanhouden, daarom werd in maart 2019 een functioneringstraject gestart. Dat traject hielp niet voldoende volgens de werkgever. In 2019 liet Eurest haar weten dat ze haar met een vaststellingsovereenkomst wilden ontslaan.



De vrouw wilde dat niet en de situatie escaleerde. In januari 2020 kreeg ze een brief dat ze niet meer op haar werk mocht komen.



De kantonrechter moest uiteindelijk over de zaak oordelen. Die besloot in juli 2020 dat de vrouw ontslagen mocht worden. Wel moest Eurest Services een ontslagvergoeding van ruim 20.000 euro betalen.



De ontslagen receptioniste ging in hoger beroep. Ze stelde onder meer dat er inderdaad sprake was van 'een medisch probleem dat kon leiden tot geuroverlast', maar dat haar werkgever 'de omvang en aard van het probleem overdreef'.



Eurest verweerde zich bij de ontslagzaak door mails te tonen van collega's die klaagden over haar geur. Ook werd geciteerd uit mails van het bedrijf aan de vrouw, waarin ze werd aangesproken op de stank.



"Onlangs hebben we van de beveiliging gehoord dat er een onprettige geur van de handdoek afkwam, nadat uw rolstoel is teruggebracht. De geur die omschreven wordt is de geur van urine", staat in één van de mails.



"Ook bent u door uw leidinggevende aangesproken op uw vervuilde kleding en onprettige geur op kantoor. De klacht die hier ook vaak naar voren komt, is ook dat dit ruikt naar urine. U gaf echter te kennen dat u er niet over wilt praten. Wel heeft u zich ooit uitgelaten dat het te maken heeft met een huidprobleem."



Ook uit een andere mail blijkt dat er veel grieven zijn en dat het bedrijf de zaak dus niet overdrijft. "Wederom zijn er diverse klachten binnen gekomen over uw lichaamsgeur, die voor de nodige overlast zorgt bij zowel uw collega’s als de beveiliging. In het verleden bent u hier al eens op aangesproken door uw leidinggevende. Echter het probleem is nog steeds niet opgelost."



Het bedrijf nodigde de werkneemster nogmaals uit voor een gesprek om over haar medische problemen te praten, maar dat wilde ze niet.



Volgens het gerechtshof deed de vrouw te weinig om de vervelende geur te bestrijden. Dat ze zelf voorstelde om in een aparte kamer te werken was geen reden om haar niet te ontslaan. De vrouw krijgt wel een ontslagvergoeding, maar moet ook de proceskosten van haar oud-werkgever betalen, zo'n 3000 euro.

Reacties

19-05-2021 10:25:50 DrZiggy

S Als werkgever wordt ik alleen maar verdrietig als ik zie dat het twee jaar moet duren om een dergelijke medewerker weg te krijgen en dat je dan alsnog een vergoeding moet betalen.



Ik snap het principe van beschermen van medewerkers, maar in Nederland gaat het echt veel te ver.

19-05-2021 10:37:22 Mamsie

Tja, als die vrouw een urine-opvangsysteem heeft dat niet lekvrij is, of niet op tijd verschoond wordt, dan gaat het stinken.

Jammer dat ze er niet over gesproken heeft met haar internist en open over geweest is met haar collega's.

Dan had ze misschien nuttige tips kunnen krijgen over vaker verwisselen van haar tenaatjes en dan had er niet zo'n taboe geweest over de kwestie.

Jammer maar helaas, deze vrouw lijkt me niet iemand waarmee het prettig samenwerken is.

19-05-2021 10:37:36 Lennox

Werkgevers worden door alle maatregelen uitermate voorzichtig bij het aannemen van personeel en het geven van vaste contracten. Ze zijn ook veel minder bereid om de wat minder voor de hand liggende kandidaten een kans te geven. @DrZiggy : Ik denk ook dat het extreem beschermen van medewerkers uiteindelijk niet alleen in het nadeel van de werkgever maar ook in dat van de werknemer zelf is.Werkgevers worden door alle maatregelen uitermate voorzichtig bij het aannemen van personeel en het geven van vaste contracten. Ze zijn ook veel minder bereid om de wat minder voor de hand liggende kandidaten een kans te geven.

19-05-2021 10:40:42 Grouse

Klopt. Je huid gaat stinken als je je niet wast na een mogelijk incontinentieprobleem.

Wel duidelijk is dat ze het niet zo nauw nam met persoonlijke hygiëne omdat ze ook op vervuilde kleding is aangesproken.

Er is tegenwoordig prima incontinentiemateriaal verkrijgbaar.

Ze hoeft dus echt niet te stinken.

: Beschermen is goed om willekeur tegen te gaan. Maar als de schuldvraag zo duidelijk bij de werknemer ligt, vind ik ook dat het soepeler moet kunnen en in dit geval ook zonder ontslagvergoeding.

Maar dan ook alleen maar wanneer de schuld duidelijk bij de werknemer ligt.

Ik begrijp dat het een huidprobleem is.Klopt. Je huid gaat stinken als je je niet wast na een mogelijk incontinentieprobleem.Wel duidelijk is dat ze het niet zo nauw nam met persoonlijke hygiëne omdat ze ook op vervuilde kleding is aangesproken.Er is tegenwoordig prima incontinentiemateriaal verkrijgbaar.Ze hoeft dus echt niet te stinken. @DrZiggy : Beschermen is goed om willekeur tegen te gaan. Maar als de schuldvraag zo duidelijk bij de werknemer ligt, vind ik ook dat het soepeler moet kunnen en in dit geval ook zonder ontslagvergoeding.Maar dan ook alleen maar wanneer de schuld duidelijk bij de werknemer ligt.

19-05-2021 10:54:14 Emmo

Of de werknemer kan zich zodanig aanpassen dat ze wel voldoet, of ze moet eruit.

Dat er regels bestaan om willekeur te vermijden is goed. Het zou een werkgever sieren als er een functie wordt aangeboden waarin de werknemer beter op de plek is.

Maar verder moet het mi niet gaan. @Grouse : Ik vind het een beetje vreemd dat je hier over een schuldvraag spreekt. De vrouw is, volgens het artikel, in meerdere opzichten ongeschikt voor de functie. Daarmee is ze voor een werkgever waardeloos. Als ik een kapot machientje heb zet ik het bij het grofvuil. Een nutteloze werknemer moet kunnen worden ontslagen.Of de werknemer kan zich zodanig aanpassen dat ze wel voldoet, of ze moet eruit.Dat er regels bestaan om willekeur te vermijden is goed. Het zou een werkgever sieren als er een functie wordt aangeboden waarin de werknemer beter op de plek is.Maar verder moet het mi niet gaan.

19-05-2021 11:43:15 Grouse

En met schuldvraag bedoel ik dat ze kennelijk een functie heeft aangenomen waarvoor ze ongeschikt is en er ook niets aan doet om er wel geschikt voor te zijn.

Dat laatste zou toch op zijn minst verwacht kunnen worden. @Emmo : Ik geloof dat we het gewoon eens zijn hoor.En met schuldvraag bedoel ik dat ze kennelijk een functie heeft aangenomen waarvoor ze ongeschikt is en er ook niets aan doet om er wel geschikt voor te zijn.Dat laatste zou toch op zijn minst verwacht kunnen worden.

19-05-2021 12:05:15 Emmo

@Grouse :

: Ik geloof dat we het gewoon eens zijn hoor. Quote @Emmo : Ik geloof dat we het gewoon eens zijn hoor. Dat zijn we meestal. We brengen het alleen anders onder woorden.

19-05-2021 12:40:14 DrZiggy

Maar dat geldt wel heel sterk voor leeftijd. Je mag daar als werknemer niet op discrimineren, maar alle premies gaan gigantisch omhoog. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, sociale premies. Iemand van 50+ kost gewoon makkelijk 1000,- meer dan iemand van 30 met hetzelfde salaris.



Dan is de keuze snel gemaakt, zelfs als die van 50 een klein beetje beter zou kunnen zijn. Voor drie vijftigers heb je vier dertigers.



Als je makkelijker van iemand af zou komen als hij zijn werk niet zou doen, dan zou je veel makkelijker een gokje kunnen wagen.



AL besef ik me de andere kant ook goed. Als een werkgever je zo kan ontslaan, dan neem je zelf ook niet snel een gok om je huidige baan op te geven. Al zou dat ook niet zo heel slecht zijn misschien.. @Lennox : Ik heb zelf wel eens een goede kandidaat moeten laten gaan omdat het teveel risico met zich meebrengt. Als het niet werkt, zit je lang aan iemand vast met veel extra kosten.Maar dat geldt wel heel sterk voor leeftijd. Je mag daar als werknemer niet op discrimineren, maar alle premies gaan gigantisch omhoog. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, sociale premies. Iemand van 50+ kost gewoon makkelijk 1000,- meer dan iemand van 30 met hetzelfde salaris.Dan is de keuze snel gemaakt, zelfs als die van 50 een klein beetje beter zou kunnen zijn. Voor drie vijftigers heb je vier dertigers.Als je makkelijker van iemand af zou komen als hij zijn werk niet zou doen, dan zou je veel makkelijker een gokje kunnen wagen.AL besef ik me de andere kant ook goed. Als een werkgever je zo kan ontslaan, dan neem je zelf ook niet snel een gok om je huidige baan op te geven. Al zou dat ook niet zo heel slecht zijn misschien..

19-05-2021 13:46:37 BatFish

Eigenlijk een slechte titel. De vrouw is niet ontslagen omdat ze naar urine ruikt, maar omdat ze fundamenteel niet geschikt is voor haar functie. Dus is ze, nadat het bedrijf netjes alle procedures heeft doorlopen ontslagen. Waar, maar niet raar.

19-05-2021 14:05:21 Lennox

. Maar goed, we moeten het er mee doen. @DrZiggy : Allemaal heel herkenbaar. Probleem is dat het bijna onmogelijk is om wetgeving te maken die zowel werkgever als werknemer beschermd. Alle pogingen daartoe hebben inmiddels geleid tot een doolhof van regels waar geen touw meer aan vast te knopen is. Alleen de wet poortwachter al. Maar goed, we moeten het er mee doen.

