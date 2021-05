Verongelukte man (20) probeerde spannende foto te maken van zijn nieuwe auto op spoorwegovergang

De man die zondag in het Groningse Glimmen om het leven kwam door een aanrijding tussen de auto waarin hij zat en een trein, zou een ‘spannende foto’ hebben willen maken op het spoor. De politie doet daar onderzoek naar.



Het Dagblad van het Noorden meldde eerder vandaag op basis van getuigen dat het 20-jarige slachtoffer uit de gemeente Midden-Groningen op de spoorwegovergang zijn nieuwe auto fotografeerde met een naderende trein op de achtergrond.



Toen hij daarna wilde wegrijden, zou het hem niet zijn gelukt de auto te starten. Zijn vriendin wist op tijd weg te komen, het slachtoffer niet. Op foto’s is een zwaar beschadigde auto te zien.



Een politiewoordvoerster zegt met alle scenario’s rekening te houden. ,,We praten met getuigen en ook dit verhaal wordt daarbij zeker onderzocht. Maar het is nog te prematuur, het onderzoek is in volle gang en we gaan niet speculeren over de toedracht.”



Een getuige in vertelt in Dagblad van het Noorden dat ze tijdens het eten een knal hoorde: ,,Mijn dochter en schoonzoon zijn gaan kijken maar kwamen al heel snel terug. Het was te verschrikkelijk. Zo jong nog. En dan loopt het zo af. Heel erg voor de nabestaanden.’’



De aanrijding vond zondag rond 18.00 uur plaats op een spoorwegovergang bij de Oude Schoolweg. Niemand in de trein raakte gewond. De treinreizigers werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Assen en Groningen heeft een groot gedeelte van de avond stilgelegen.

Reacties

18-05-2021 18:58:33 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.467

OTindex: 3.255

Ja hoor. Een echte Darwin award

18-05-2021 19:25:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.109

OTindex: 27.354

Nou maar hopen dat die foto écht spannend geworden is. Bijvoorbeeld voor de treinmachinist...

18-05-2021 19:35:15 vaughn

Senior lid

WMRindex: 159

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

En spannend werd het, hij is zich doodgeschrokken...

18-05-2021 19:38:57 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.467

OTindex: 3.255

@Emmo : Die heeft wel een spannend moment gehad. Waar hij overigens vast niet op zat te wachten

18-05-2021 20:17:50 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 658

OTindex: 588

Wnplts: Velsen Noo

Typisch voorbeeld van een killmyselfie

