Telefoon spoorloos na bekeuring: rijdt kilometers mee op dak van politieauto

Dubbel pech voor iemand in de omgeving van Lelystad dit weekend. Eerst werd deze persoon bekeurd, daarna was zijn of haar mobiel ook nog spoorloos.Toen de bekeurde persoon ontdekte dat de telefoon weg was, kwam het vermoeden dat die misschien op het dak van de politieauto kon liggen. Alleen was die alweer een eind verderop."Op goed geluk de politie bellen met de vraag of jouw mobieltje misschien op het dak van de politie auto ligt, terwijl je niet echt de nacht van je leven doormaakt… het zal toch niet", schrijft Politie Lelystad op Facebook.De telefoon bleek inderdaad op het dak van de politieauto te liggen en was wonder boven wonder nog in goede staat. "Drie meldingen en verschillende kilometers met bijbehorende bochten verder werd de iPhone in goede gezondheid aangetroffen."Inmiddels zijn de eigenaar en iPhone weer met elkaar herenigd.