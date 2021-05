Man die achterstevoren praat lijdt aan vorm van autisme

John Sevier Austin, een video-editor uit North Carolina, VS, heeft een zeer ongebruikelijk talent.



Zijn hersenen stellen hem in staat om zinnen heel vlot achterstevoren uit te spreken.



Austin zegt dat hij al heel jong wist dat hij anders was dan andere kinderen van zijn leeftijd en kon hij moeilijk omgaan met zijn leeftijdsgenoten, schrijft Oddity Central.



Enkele jaren geleden ontdekte hij dat hij leed aan het syndroom van Asperger, een van de vormen van autisme.



Mensen die daaraan lijden kunnen goed praten en goed leren. Hun intelligentie is normaal of zelfs bovengemiddeld.



Taalontwikkeling en –begrip zijn normaal, net als de zelfredzaamheid. Wel hebben ze problemen in de omgang met anderen.

Zijn hersenen stellen hem in staat om zinnen heel vlot achterstevoren uit te spreken. Hoe dan?

Letter voor letter? Klank voor klank? Woord voor woord?

