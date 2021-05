Kun je ook te veel slapen?

Inmiddels weten we hoe belangrijk slaap is. Iedere nacht minstens een uurtje of zeven onder de wol kruipen, heeft tal van gezondheidsvoordelen. Te weinig slaap wordt zelfs gelinkt aan vroegtijdig overlijden. Maar kun je ook teveel slapen?



Het simpele antwoord: waarschijnlijk niet. Er zijn observationele studies gedaan waaruit bleek dat te weinig slapen net als te veel slapen slecht is voor de gezondheid. Maar waarschijnlijk komt dat doordat mensen die langer dan normaal slapen een ziekte hebben waardoor ze meer slaap nodig hebben.



Uit de experimenten die zijn gedaan, blijkt zelfs dat langer slapen positieve gezondheidseffecten heeft. Dr Monika Haack, slaapexpert aan Harvard University, zegt tegen Science Alert: "Het uitbreiden van de slaapduur heeft een positief effect op tal van biologische systemen, zo verlaagt het de bloeddruk en de pijngrens. De gevoeligheid voor insuline verbetert."



Dr James Ware, een expert van de Eastern Virginia Medical School, zegt dat bijna niemand te veel slaapt. "Het is niet mogelijk voor een gezond persoon om een overdosis slaap te krijgen. De persoon ligt dan gewoon wakker in bed."



Niet iedereen heeft evenveel slaap nodig. Dr. Vivien Abad, een wetenschapper van Stanford University, stelt dat voor de meeste volwassenen 7 tot 8 uur slaap wordt geadviseerd. "Het belangrijkste is dat je genoeg slaapt om aan je gezondheidsbehoeften te voldoen. Je vermogen om de hele dag alert te blijven en goed te functioneren, vooral na maaltijden is een goede indicator voor of je voldoende slaap krijgt."

18-05-2021 10:15:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.443

OTindex: 7.227

Handig, dat een apparaat dat voor me bijhoudt. Ik hoef het maar af te lezen: mijn gemiddelde ligt al tijden op 7:03 uur. En daarvoor heb ik slechts zelden een wekker nodig.

18-05-2021 10:23:08 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.085

OTindex: 16.691

Wnplts: Bad Benthe

S Een teveel aan slaap zal ik nooit krijgen, ben een zeer slechte slaper. Als ik gemiddeld 5 a 6 uur per nacht slaap is het veel. Vannacht een uur of 3 a 4 geslapen. Ik kan er wel mee werken maar gezond is toch anders.

18-05-2021 10:29:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.300

OTindex: 84.846

Mijn nachtelijke rondspoken doet me ook bepaald geen goed. 😫

18-05-2021 10:47:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.095

OTindex: 27.354

Quote:

Het simpele antwoord: waarschijnlijk niet. Mijn ervaring is toch anders. Ik heb te maken gehad met jonge (Nederlandse) matrozen. Die jongens konden goed gonzen. Als die eens een lang weekend vrij hadden lagen ze constant op d'r nest.

Bij één gelegenheid kwamen ze bij me met de klacht: Nou heb ik de hele nacht geslapen en ik ben nog moe.

Oplossing: minder slapen. Hoe meer en hoe langer je slaapt, (boven je normale quotum) hoe "vermoeider" je wordt. Waar het aan ligt weet ik niet, maar ik heb het vaker kunnen constateren. Mijn ervaring is toch anders. Ik heb te maken gehad met jonge (Nederlandse) matrozen. Die jongens konden goed gonzen. Als die eens een lang weekend vrij hadden lagen ze constant op d'r nest.Bij één gelegenheid kwamen ze bij me met de klacht: Nou heb ik de hele nacht geslapen en ik ben nog moe.Oplossing: minder slapen. Hoe meer en hoe langer je slaapt, (boven je normale quotum) hoe "vermoeider" je wordt. Waar het aan ligt weet ik niet, maar ik heb het vaker kunnen constateren.

18-05-2021 12:00:34 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 282

OTindex: 0

@Emmo ik herken dit van bij mezelf. Als ik een keer een uur of 10 geslapen heb dan word ik vaak ook vermoeid wakker, maar in de loop van de dag ben ik wel gewoon fit. Al ben ik over het algemeen wel savonds het actiefst.

18-05-2021 12:35:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.434

OTindex: 78.106

@Zeeuw : @Emmo : de vraag is of ze moe zijn van het slapen, of dat ze al veel te moe waren voor ze naar bed gingen.. Want als je uitgerust bent word je toch gewoon wakker en staat op?!?

18-05-2021 12:44:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.095

OTindex: 27.354



In geval van mijn matrozen (en @allone : Het is echt moe van het slapen. Er zijn mensen die van zichzelf vinden dat ze gedurende de nacht "Geen oog dichtdoen". In veel gevallen (niet alle) is dat inbeelding. Die blijven, ofschoon dat niet nodig is toch op bed liggen en proberen weer in slaap te komen. Meestal is het iets dergelijks.In geval van mijn matrozen (en @Zeeuw vermoedelijk) is het een vorm van luiheid die je nog wel eens aantreft bij adolescenten. Het bed is nog zo lekker warm en ik hoef er nog niet uit en nog een paar "uitvluchten". Hebben we allemaal wel eens last van (gehad).

18-05-2021 13:25:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.434

OTindex: 78.106



Maar je hebt gelijk, van 'je nog een keer omdraaien' rust je niet meer uit @Emmo : tieners schijnen ook die ochtendslaap nodig te hebben.. heeft mijn zus ergens gelezen toen haar kinderen die leeftijd hadden.Maar je hebt gelijk, van 'je nog een keer omdraaien' rust je niet meer uit

