Nieuw onderzoek: mensen in nood kunnen via anus ademen

Zoogdieren kunnen zuurstof opnemen via hun anus, hebben Japanse wetenschappers ontdekt.



Zij waren geïntrigeerd door hoe bepaalde zeedieren in noodsituaties via hun darmen ‘ademen’ en besloten te onderzoeken hoe dat bij zoogdieren zit.



Muizen, ratten en varkens bleken bij experimenten via hun anus zuurstof in hun bloed te kunnen krijgen.



Mogelijk is dat ook het geval bij mensen, aldus het onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd in het tijdschrift Med.



Patiënten met ademnood kunnen op deze manier worden geholpen, aldus een van de onderzoekers.



Het Japanse team hoopt de effectiviteit van de techniek te gaan testen bij mensen, schrijft Channel News Asia.

Reacties

18-05-2021 09:12:56 Emmo

Stamgast



Ik vraag me af hoe erg je uit de mond gaat stinken als je dat doet...

