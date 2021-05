Waarom je je koffer niet op je hotelbed moet zetten

Wees eerlijk: wanneer heb je voor het laatst de buitenkant van je koffer grondig schoongemaakt? En zelfs als je dat wel af en toe doet: als je aankomt in een hotel is je koffer niet schoon meer. Hij heeft over de straat gereden, is op een vliegveld geweest. Vooral de wieltjes maken veel mee. Hij is, kortom, een bron van narigheid.



Als je je koffer op bed legt komt al die narigheid in aanraking met het sprei over je hotelbed. En dat wordt zeer zelden gereinigd. Gebruik daarom altijd het bagagerek in je hotelkamer. En als je thuis bent maak je meteen je koffer leeg, en de buitenkant schoon. Vooral de wieltjes

Reacties

17-05-2021 18:28:20 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.645

OTindex: 1.989

Nog nooit gedaan... dat schoonmaken dan. Ik pleur die koffer meestal juist wel op het bed. Nog nooit iets aan overgehouden. Te veel poetsen en wassen is ook niet goed hoor.

Ik ben zo'n bouwvakker die met z'n gore klauwen gewoon een broodje eet.

Ik ben echt zeer zelden ziek. Kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst de griep heb gehad.

Laatste keer koorts had ik 21 jaar geleden... waren m'n amandelen ontstoken. Die ik overigens nog steeds heb.



17-05-2021 18:40:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.082

OTindex: 27.354

@Jura6 : Idem dito. Als professioneel vliegtuigpassagier en hotelslaper doe ik exact hetzelfde.

17-05-2021 18:50:23 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.645

OTindex: 1.989





De gemiddelde leeftijd lag niet voor niets zo laag in de middeleeuwen. Uiteraard is hygiëne belangrijk.



Wat ik eigenlijk zeg... alles waar "te" voor staat, kan niet goed zijn



Laatste edit 17-05-2021 18:51 @allone : Nee.. de gulden middenweg wellicht welDe gemiddelde leeftijd lag niet voor niets zo laag in de middeleeuwen. Uiteraard is hygiëne belangrijk.Wat ik eigenlijk zeg... alles waar "te" voor staat, kan niet goed zijn

17-05-2021 19:21:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.431

OTindex: 78.102



ja, ik begrijp wat je bedoelt.. @Jura6 : te schoon?ja, ik begrijp wat je bedoelt..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: