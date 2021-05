Was war das überhaupt? Das war eine Brücke! Buurtbewoners schrikken wakker door aanvaring bij Gerrit Krolbrug

,,We hoorden een enorme klap’’, zegt buurtbewoner Toon Garritsen. Hij heeft vannacht met de bemanning gesproken van het schip dat de Gerrit Krolbrug heeft geramd. ,,Een van de bemanningsleden vroeg: ‘was war das überhaupt?’ Toen zei ik in het Duits dat ze een brug hebben geraakt.’’Garritsen woont bij het Van Starkenborghkanaal, in de buurt van de Gerrit Krolbrug. Na het horen van de klap nam hij een kijkje. ,,Het schip was nog aan het aanmeren en mensen waren met trossen heen en weer aan het gooien om het schip vast te leggen.’’Schip ramt Gerrit KrolbrugDe tanker Bodensee uit Mannheim heeft vrijdagnacht rond 1 uur de Gerrit Krolbrug in Groningen geramd. Het schip was onderweg van Straatsburg naar Delfzijl en had vier bemanningsleden aan boord. De brug lijkt total loss en blijft voorlopig gestremd. De fietsbruggen lijken in orde, maar ze zijn nog afgesloten voor onderzoek. Een verkeerslicht is afgebroken.,,De bemanning kwam vrij nonchalant over. Ze leken niet in paniek’’, zegt Garritsen. ,,Ze gingen op hun dooie gemak even naar de brug kijken.’’Tiedo Groeneveld woont in de oude brugwachterswoning pal tegenover de brug. Hij schrok enorm van de harde knal. ,,Het huis trilde ook. Het leek alsof er een bom gevallen was. Ik dacht nog dat het om onweer ging, totdat ik uit het raam keek.’’Groeneveld kon de brug nog van dichtbij bekijken en sprak een bemanningslid aan in het Engels. ,,Die zei ‘we hebben de brug niet gezien’. Maar hoe kun je dat ding in vredesnaam missen? Hij is hartstikke opvallend verlicht en heeft van die enorme driehoeken die de lucht insteken.’’Hij kan vanuit zijn raam zien dat vrij veel mensen een kijkje komen nemen bij het ongeluk. ,,Het trekt mensen aan hè? Ik zit wat dat betreft op de eerste rang.’’Groeneveld vindt het vooral vervelend dat de brug is gestremd. ,,Dat betekent omfietsen voor heel veel mensen uit wijken zoals Beijum. Zij zijn heel erg afhankelijk van de brug.’’De Gerrit Krolbrug is een belangrijke verkeersader in de stad en is voor fietsers de snelste verbinding tussen de wijken De Hunze en Beijum met de binnenstad. Dat de fietsbruggen waarschijnlijk nog bruikbaar zijn, is daarom een grote opluchting.