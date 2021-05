Peuter vindt vuurwapen en schiet ouders per ongeluk neer

Een tweejarige jongen heeft deze week per ongeluk zijn ouders neergeschoten.



Het kind uit Maine in de Amerikaanse staat Georgia had het wapen gevonden en loste per ongeluk een schot.



De jongen raakte ook licht gekwetst. Zijn moeder werd geraakt in haar been, terwijl zijn vader een schampschot opliep aan het hoofd.



De familie heeft ook een 3 maanden oude baby, maar die was gelukkig bij de grootmoeder ten tijde van het bizarre incident.



De politie onderzoekt hoe de jongen aan het wapen kwam, schrijft Daily News.

Reacties

17-05-2021 12:10:32 BatFish

Oudgediende



Nooit vuurwapens laten slingeren. Wie niet horen wil moet maar voelen. Als het goed is hebben die ouders dit goed gevoeld!

17-05-2021 12:15:49 Emmo

Stamgast



@BatFish : En natuurlijk zorgen dat ze niet geladen zijn.

17-05-2021 12:16:41 Mikeph

Senior lid

loste per ongeluk een schot. 1tje dus.



Zijn moeder werd geraakt in haar been, terwijl zijn vader een schampschot opliep aan het hoofd.Hoe zat de vader er dan bij ten opzichte van de moeder ?

17-05-2021 12:18:31 DrZiggy

Erelid



S



Man zit op de bank met moeder ernaast. Kind zit op de grond naast moeder.



Als hij dan van onderaf door het been van moeder schiet, raakt hij vader een stuk hoger. In het hoofd bijvoorbeeld. @Mikeph : Haal je gedachte eens uit de gootMan zit op de bank met moeder ernaast. Kind zit op de grond naast moeder.Als hij dan van onderaf door het been van moeder schiet, raakt hij vader een stuk hoger. In het hoofd bijvoorbeeld.

17-05-2021 12:36:20 Grouse

Oudgediende



Dat wapen heb ik voor de veiligheid in huis

17-05-2021 12:56:26 Mamsie

Oudgediende



Ik heb ook een vuurwapen in huis. Want zo af en toe schiet ik weleens uit mijn slof. Daar zijn totnutoe nog geen ongelukken mee gebeurd.



Laatste edit 17-05-2021 13:04

17-05-2021 13:00:27 allone

Oudgediende



Quote:

De politie onderzoekt hoe de jongen aan het wapen kwam In de VS heeft iedereen het recht zich te verdedigen. Dus waarom niet Dan kon hij per ongeluk goed schieten. Drie gewonden in 1 schot. Dat doet Lucky Luck hem niet na..In de VS heeft iedereen het recht zich te verdedigen. Dus waarom niet

17-05-2021 13:04:47 venzje

Oudgediende



-Ieder kind heeft het recht om zich te verdedigen tegen hun ouders.

-Volgens Amerikanen kun je je alleen verdedigen met een vuurwapen.



Laatste edit 17-05-2021 13:05 @allone : Inderdaad.-Ieder kind heeft het recht om zich te verdedigen tegen hun ouders.-Volgens Amerikanen kun je je alleen verdedigen met een vuurwapen.

17-05-2021 13:15:59 allone

Oudgediende



@Mamsie :

Ik heb ook een vuurwapen in huis. Want zo af en toe schiet ik weleens uit mijn slof. Daar zijn totnutoe nog geen ongelukken mee gebeurd. QuoteIk heb ook een vuurwapen in huis. Want zo af en toe schiet ik weleens uit mijn slof. Daar zijn totnutoe nog geen ongelukken mee gebeurd. ik schiet wel eens in de lach. Gaat ook altijd goed

17-05-2021 13:18:23 Emmo

Stamgast



@allone : Ik doe het met spek. Gewoonlijk voor spek en bonen.

