Canadezen beklagen zich over oprukkende bever

De bever en de Canadese burger leven de laatste tijd op gespannen voet. Het diertje zorgt voor steeds meer problemen in Canadese steden, tot onvrede van inwoners. Terwijl de bever, volgens experts, heel belangrijk is voor het ecosysteem.



Internetkabels die kapot worden geknaagd, palen die worden ontvreemd, dorpen die onder water komen te staan: allemaal problemen die worden toegeschreven aan de Canadese bever, schrijft de Britse krant The Guardian



Het nationale symbool van Canada heeft zich met deze acties bepaald niet geliefd gemaakt. Vorige maand nog werd in Grenville-sur-la-Rouge, een dorpje in de provincie Qu├ębec, opgeroepen de voltallige beverpopulatie uit te roeien. De achthonderd bevers hadden samen zo'n tweehonderd dammen gebouwd, waardoor een deel van de plaats onder water kwam te staan.



Een paar weken terug kwamen ze in opspraak omdat ze ervoor zorgden dat een hele stad zonder internet kwam te zitten. Dat gebeurde nadat de dieren een internetkabel hadden doorgeknaagd.



Niet alleen heel vervelend, maar ook heel duur: gezamenlijk geven Canadese steden jaarlijks miljoenen uit om de schade die de bevers veroorzaken recht te breien.



Volgens experts is het niet helemaal eerlijk om de bevers hier de schuld van te geven. "Ze reageren gewoon op hoe wij onze omgeving veranderen", zegt Glynnis Hood, hoogleraar milieuwetenschap aan de Universiteit van Alberta.



"Waar wij onze infrastructuur aanleggen, is allereerst belangrijk. Dit gebeurt vaak in de leefomgeving van de bevers, die er al veel langer wonen dan mensen. Hoe de natuur zal reageren als wij infrastructuur aanleggen, moet een grotere rol gaan spelen", zegt zij.



Hood benadrukt verder het belang van de bever in het ecosysteem, al worden de knaagdieren vaak aangekeken op hun destructieve eigenschappen. Beverdammen zijn goed voor het landschap en zorgen ervoor dat water wordt gefilterd, waardoor meer vissen en kikkers overleven.



De hoogleraar is optimistisch. "Ik denk dat bevers gewoon bevers zijn en dat ook zullen blijven. Het zijn nu eenmaal knaagdieren, dan gaat er weleens iets stuk. Er zal in de toekomst ongetwijfeld ook wel weer wat fout gaan. Maar dat mensen en bevers kunnen samenleven, daar ben ik heilig van overtuigd."

17-05-2021 10:17:32 Grouse

Kabeltjes maar wat dieper leggen dan.

17-05-2021 10:26:55 Emmo

Natuur is hartstikke mooi, prachtig zelfs. Totdat die rotbeesten slecht aangelegde infrastructuur vernielen. Dan moeten ze uitgeroeid worden.



(Zie ook de terugkomst van de wolf hier in Nederland)

17-05-2021 11:19:14 venzje

Beverdammen zijn goed voor het landschap Menselijke bouwsels zijn dat zelden. Menselijke bouwsels zijn dat zelden.

17-05-2021 11:29:08 Mamsie

waardoor meer vissen en kikkers overleven.



Een goeie ruil, vissen kikkers voor woningen en internet. Of toch misschien niet? Een goeie ruil, vissen kikkers voor woningen en internet. Of toch misschien niet?

