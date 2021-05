Winnend lot van 26 miljoen dollar per ongeluk verdwenen in wasmachine

26 miljoen dollar was de hoofdprijs van de loterij in Californië. Maar het winnende lot is waarschijnlijk verdwenen in de wasmachine. De vermoedelijke winnares moet nu zien te bewijzen dat zij echt het winnende lot had gekocht.



Deze mogelijke winnares werd gevonden doordat de organisatie van de loterij in de systemen kan nagaan waar en wanneer het winnende lot is verkocht en die gegevens ook bekend heeft gemaakt. En in het tankstation waar het om gaat, hangen beveiligingscamera's, waardoor daar bekend is wie het lot kocht.



Maar dat gegeven alleen is onvoldoende bewijs, laat de loterij weten in lokale media, omdat de beveiligingscamera's niet van de loterij zijn. De vrouw en het tankstation zouden bijvoorbeeld onder een hoedje kunnen spelen en de beelden vervalsen. Desondanks worden de beelden wel bestudeerd.



De loterij heeft in ieder geval geen belang om het bedrag achter te houden. Als er geen winnaar is, wordt het bedrag weggegeven aan een goed doel, in dit geval aan de openbare scholen in Californië.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: