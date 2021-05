Flamingo gespot in de Onlanden tussen Groningen en Peize

In de Onlanden, het moerasnatuurgebied tussen grofweg Groningen, Leek en Peize, is afgelopen woensdag een heuse flamingo gespot. Een echte. Eentje die je zelfs niet ziet in dierentuin Emmen, zo exotisch is het dier.„Ik zag dat deze vogel was waargenomen bij De Onlanden, dus ik ben er naartoe gereden”, vertelt vogelaar Eelke Schoppers tegen RTV Drenthe . „Een wilde flamingo in Drenthe, dat is de afgelopen jaren slechts een paar keer voorgekomen. Ik had hem nog nooit hier in het wild gezien. Dat is echt wel heel bijzonder.Eelke denkt dat de vogel afkomstig is van een kolonie flamingo’s in Duitsland. Normaal gesproken komt de soort vooral voor in warmere contreien, zoals het Caribisch gebied of Zuid-Europa. Maar net over de grens bij de Achterhoek broeden tientallen flamingo’s.Er wordt weleens vaker een flamingo gespot in het Noorden van Nederland. Een paar jaar geleden ook al een keer in de Onlanden zelfs. Maar de expert verwacht niet dat flamingo’s hier zijn om te blijven. „Je ziet deze dieren niet echt naar het noorden trekken. Het Zwillbrocker Venn in Duitsland is nog steeds de noordelijkste broedplaats.”Flamingo’s eten kreeftachtigen en andere kleine waterdiertjes. Die zijn er genoeg rondom Groningen. Denk bijvoorbeeld aan het Zuidlaardermeer, Paterswoldsemeer, het Hunzedal tussen die meren en aansluitend De Onlanden. Maar dat kon de flamingo niet verleiden om langer te blijven. Een dag later werd hij gespot bij Harlingen.