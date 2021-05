Kat springt van 5e etage uit brandend appartement en loopt vervolgens gewoon weg

Katten hebben negen levens en ook is er bekend dat ze altijd op hun pootjes terechtkomen. Het zijn twee van de meest bekende gezegden die er over katten zijn gemaakt.De onderstaande recente video laat zien dat ze ook echt kloppen. In Chicago brak er brand uit op de vijfde etage van een gebouw. Bijna alle ramen van het door brand getroffen appartement waren al door de hitte van de brand er uit geklapt.Op de opmerkelijke beelden is te zien dat er opeens een zwarte kat voor een van de ramen verschijnt en naar beneden springt. Het dier landt vervolgens op het gras en komt daarbij op zijn vier poten terecht, veert daarna weer een klein stukje omhoog en holt vervolgens weg.