130 Amerikaanse diplomaten kampen met hersenbeschadiging van mysterieuze ziekte

Meer dan 130 mensen, onder wie veel Amerikaanse diplomaten, kampen met de gevolgen van een mysterieuze ziekte, beter bekend als het Havana-syndroom. Die zorgt sinds vijf jaar voor problemen rond Amerikaanse ambassades. In eerste instantie gingen de autoriteiten uit van 60 gevallen in China en Cuba, nu komen daar nog eens 70 gevallen bij in Europa en Azië.



Het Havana-syndroom is een mysterieuze ziekte die rondwaart onder het Amerikaanse ambassadepersoneel in verschillende landen. In 2016 en 2017 werd de mysterieuze ziekte ontdekt bij het Amerikaans ambassadepersoneel op Cuba. Later deden zich vergelijkbare incidenten voor in landen als China en Rusland.



Personeelsleden meldden zich met onverklaarbare gezondheidsklachten, zoals ernstige hoofdpijn en misselijkheid. Ook hoorden ze vreemde geluiden, zoals die van krekels. Sinds december vorig jaar kregen nog drie medewerkers van de geheime dienst CIA ernstige symptomen na overzeese opdrachten. Ze moesten hiervoor allemaal behandeld worden in het ziekenhuis.



De precieze oorzaak bleef onduidelijk. Er werd gespeculeerd over aanvallen met geluid en radiogolven. In december vorig jaar ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat microgolven de waarschijnlijke oorzaak zijn.



De 70 nieuw ontdekte gevallen worden grondig onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. President Joe Biden belooft dat intensiever wordt onderzocht of er nog onontdekte gevallen zijn.



Ook incidenten rond Washington

Niet alleen in Cuba en China, ook binnen de Verenigde Staten worden incidenten gemeld. Overheidspersoneel rond Washington zou ziek zijn geworden zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.



De ziekteverschijnselen deden denken aan het Havana-syndroom. Bronnen zeiden tegen CNN dat zich de afgelopen jaren twee mogelijke 'energie-aanvallen' hebben voorgedaan. Eén vorig jaar in de buurt van het Witte Huis, de ander in 2019 in een voorstad van Washington.

Reacties

16-05-2021 21:00:19 Grouse

Oudgediende



Misschien komt het omdat Amerikanen denken dat je alleen maar kunt koken in een magnetron? Die werkt met microgolfstraling.

En als het deurtje niet goed sluit, krijg je ongelukken.

