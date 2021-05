Achttien olifanten dood in India, waarschijnlijk door bliksem

Een kudde van achttien Aziatische olifanten is dood gevonden in het oosten van India. De dieren, waaronder vijf kalveren, zijn waarschijnlijk om het leven gekomen door bliksem.Boswachters vonden veertien dode olifanten bovenop een heuvel in het Kondhali-reservaat. Vier andere lagen verspreid onderaan de heuvel.Een eerste onderzoek doet vermoeden dat bliksem de oorzaak is van het overlijden van de dieren, zegt een minister van de deelstaat Assam. Bomen in de omgeving zijn verbrand, wat kan duiden op inslag van de bliksem."Maar we moeten forensische testen uitvoeren om bijvoorbeeld vergiftiging en ziektes uit te sluiten", zegt de verantwoordelijk minister. De deelstaat wil een onderzoek "op hoog niveau" laten uitvoeren.In de deelstaat leven ongeveer zesduizend Aziatische olifanten. De diersoort staat sinds 1986 te boek als bedreigde diersoort, onder meer door stroperij.