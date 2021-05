Vijf weken kans op 1 miljoen dollar voor wie zich in Ohio laat vaccineren

Inwoners van de Amerikaanse staat Ohio die zich de komende tijd laten vaccineren tegen het coronavirus, maken vijf weken achter elkaar kans op een beloning van 1 miljoen dollar (omgerekend 830.000 euro). De gouverneur van Ohio wil op die manier proberen het stokkende vaccinatieprogramma vlot te trekken.



Vanaf 26 mei is het geldbedrag te winnen door iedereen in Ohio die zijn eerste of tweede prik komt halen. Elke woensdag wordt de hoofdprijs verloot. Ook studiebeurzen voor minderjarigen maken deel uit van het prijzenpakket.



De trekking wordt elke week uitgevoerd door de staatsloterij in Ohio. Het prijzenpakket wordt betaald uit een fonds dat bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten.



Dat leidt tot felle kritiek van een aantal politici. "Miljoenen dollars uit noodfondsen besteden aan een loterij is misbruik maken van geld dat bedoeld is om de crisis te bestrijden", zegt Emilia Sykes, de belangrijkste Democratische politicus in Ohio.



"Sommige mensen zullen inderdaad zeggen dat ik gek ben en dat het geldverspilling is", zegt gouverneur Mike DeWine. Maar wat pas echt erg is, zegt hij, is 'mensen verliezen door het coronavirus terwijl de vaccins volop beschikbaar zijn'.



De trend in de staat laat zich vergelijken met grote delen van de Verenigde Staten. Ongeveer 42 procent van de inwoners van Ohio heeft nu één vaccinatie gehad, 36 procent is tweemaal gevaccineerd. Maar waar de mensen zich de eerste weken van het vaccinatieprogramma massaal aanmeldden, doen ze dat nu nog maar mondjesmaat.



Steeds meer Amerikaanse staten verzinnen daarom creatieve manieren om mensen ertoe te verleiden een prik te nemen. Wie in de stad Detroit (Michigan) iemand naar een vaccinatielocatie brengt, krijgt 50 dollar. In de staat Alaska deelt een verzekeringsmaatschappij vliegtickets uit en geld voor boodschappen of benzine aan wie zich laat vaccineren.



Coffeeshops in New York en Washington geven een joint aan mensen die kunnen aantonen dat ze een prik hebben gehad, en sommige kleine brouwerijen geven gratis bier weg. Ook maken mensen kans op een verblijf achter de schermen bij de wereldberoemde autorace van Indianapolis, de Indy 500, eind deze maand. Verschillende American football-clubs beloven gevaccineerde fans een kijkje in de kleedkamers.

