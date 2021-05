Man leeft al 65 jaar in ijzeren longmachine

De Amerikaan Paul Alexander (70) leeft al 65 jaar in een “ijzeren long”.Alexander werd geboren in 1947. Een periode waarin het poliovirus, ook wel kinderverlamming genoemd, veel slachtoffers maakte. Slechte huiselijke hygiëne – het virus wordt via uitwerpselen doorgegeven – zorgde voor een razendsnelle verspreiding.“Ik was zo’n ongelukkig kindje”, zegt Alexander. “Mijn borstkas was zodanig verzwakt dat ademen heel moeilijk ging.”Maar er was een oplossing: de ijzeren long. Simpel gesteld: een immense koker waarin door luchtdrukverschil de borstkas rijst en daalt, waardoor de patiënt via de mond lucht in- en uitademt. In zo’n machine ligt Alexander al 65 jaar.“In het begin waren we met heel veel. Ik herinner me nog het eerste ziekenhuis. Daar was een zaal met wel zeker 50 kinderen, allemaal in onze ijzeren long.”Maar zijn handicap beperkte Alexander niet: hij studeerde rechten en werkt als advocaat. Daarnaast heeft hij een boek geschreven met zijn mond om anderen te bemoedigen.