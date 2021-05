Jongen (11) komt klem te zitten in pakjesautomaat, brandweer moet hem bevrijden

Mechelen - Een 11-jarige jongen uit Mechelen heeft woensdag enkele bange momenten beleefd. Hij was via een losstaand deurtje in een pakjesautomaat gek

Reacties

15-05-2021 20:44:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.393

OTindex: 78.075

Het enige nieuwe is dat het dit keer een pakjesautomaat was:

» Kleuter vast in snoepautomaat

» Jongen vast in frisdrankautomaat

» Brandweer redt beknelde ambtenaar uit koffieautomaat

» Jongetje (3) kruipt in grijpautomaat en komt vast te zitten

» Jochie (4) vijf uur lang met hand vast in snoepautomaat



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: