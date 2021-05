Bijzonder weerfenomeen boven China: rode regenachtige bliksem

Rode flitsen in de lucht die na enkele milliseconden weer weg zijn. Zogenaamde 'red sprites' zijn een uniek en bijzonder natuurfenomeen. Ze worden dan ook bijna nooit op camera vastgelegd. Een man in China lukte het de afgelopen week wel.De fotograaf moest goed plannen en natuurlijk ook een beetje geluk hebben om de lichtflits op camera te krijgen (zie hieronder). De lichtflitsen zijn namelijk makkelijk te missen. Ze duren gewoonlijk maar tussen de 10 en de 100 milliseconden.De reden dat de sprites zo makkelijk te missen zijn is omdat ze heel hoog in de lucht zitten, vertelt weervrouw Marjon de Hond van Buienradar en RTL Weer. "Sprites zitten boven de gewone onweersbuien. Om ze waar te nemen moet je dus boven deze onweerswolken zitten. Dat is al gauw boven de 90 kilometer hoog. In de stratosfeer."Dit is ook gelijk hoe ze aan hun naam komen. Omdat ze zo hoog plaatsvinden en maar kort te zien zijn, heb je bijna nooit door wanneer je er één hebt waargenomen. Vandaar de naam sprite, van het Engelse woord voor geest.Er is nog veel onbekend over de sprites. Over hoe ze ontstaan en hoe ze aan hun kleur komen zijn volgens de Hond al wel enkele dingen bekend. "De atmosfeer is een gas en bestaat dus uit allemaal deeltjes en moleculen. Wanneer deze moleculen met elkaar botsen of worden blootgesteld aan elektrisch geladen deeltjes van de onweerswolk, zenden de moleculen zelf ook licht uit."De sprite die door de Chinese man is gefotografeerd heeft een rode kleur. Er zijn daarnaast ook bliksemachtige weersverschijnselen die erop lijken, die een andere kleur hebben."Er is een verschil in druk op verschillende hoogtes in de atmosfeer en daarnaast heeft de atmosfeer op iedere hoogte een andere samenstelling van luchtmoleculen. Een sprite kan gekoppeld zijn aan een zogenaamde 'blue jet' en daarmee aan de onderkant een blauwe kleur vertonen, maar is verder veelal rood.", vertelt de Hond.De eerste sprite werd op 6 juli 1989 per toeval waargenomen door de Amerikaanse professor John Winckler en zijn studenten. In Nederland werd een sprite voor het eerste waargenomen op 13 februari 2014 door een docent en vier studenten van de opleiding Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven.