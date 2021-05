Vacature op toplocatie: beheerder gezocht voor kasteel op eilandje voor Engelse kust

Ben je op zoek naar een baan en houd je van uitzicht op zee, dan is deze vacature misschien wel iets voor jou. Het historische eiland St Michael’s Mount (niet te verwarren met het gelijksoortige en bijna gelijknamige Franse Mont St. Michel) voor de kust van het Engelse Cornwall is op zoek naar een nieuwe beheerder.Het landgoed is op zoek naar iemand met een 'hands-on-mentaliteit' voor minstens vijf dagen en nachten per week, meldt de BBC. Mensen die last hebben van zeeziekte hoeven niet te reageren: bij hoog water is de enige manier om van en naar het eiland te komen, met de boot.Volgens medewerkers van het kasteel zijn de fantastische zeezichten vanuit elk raam van het historische gebouw, het mooiste aan hun werk. Het slechtste is dat er geen pizza’s aan de deur worden bezorgd.Het kasteel is al generaties eigendom van de familie St Aubyn, die er ook nog steeds woont. De familie zoekt een discreet iemand, die inlevend is en prettig in de omgang. Ook strekt het tot aanbeveling om graag in de omgeving van Cornwall te willen werken.De oudste delen van het indrukwekkende kasteel dateren uit 1135. Bij laag water is het eiland ook te bereiken via een weg, die bij hoog water onder loopt.