Man die wil stoppen met roken sluit hoofd op in kooi

Om het roken af te leren, heeft de 42-jarige Ibrahim zijn hoofd laten opsluiten in een kooi en gaf de sleutels voor alle zekerheid weg.Ibrahim uit Turkije rookt(e) twee pakjes sigaretten per dag en dit al zesentwintig jaar lang. Tijd om ermee te stoppen, dacht de man.Om zijn voornemen tot een goed einde te brengen, ontwierp Ibrahim een kooi waarin hij zijn hoofd liet opsluiten.Om alsnog aan de verleiding te weerstaan, gaf hij de twee enige sleutels van zijn ‘hoofdkooi’ weg: eentje aan z’n vrouw en de andere aan zijn zoon.Zijn kooi gaat enkel open om te eten of te drinken, meldden media.