Misbruikverdachte trouwt met slachtoffer in bijzijn politie

Een man uit India die is aangeklaagd voor misbruik is met het slachtoffer getrouwd in aanwezigheid van politieambtenaren en familieleden.



De verdachte en het slachtoffer, dat zijn buurmeisje is, hadden een relatie.



De man weigerde met haar te trouwen nadat ze het bed hadden gedeeld, waarna ze aangifte deed van misbruik.



Na politie-interventie besloot de familie dat het tweetal kon trouwen.

