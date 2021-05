Bejaarde vrouw die dagenlang zonder eten zit gered door honden

Een 76-jarige vrouw die twee dagen lang niets had gegeten of gedronken, kon gelukkig worden gered.



De honden van de uit São Paulo, Brazilië afkomstige vrouw werden extreem luidruchtig waardoor de aandacht van hulpdiensten werd getrokken.



De alleenwonende vrouw viel afgelopen vrijdag in haar woning en kon niet meer opstaan.



Toen de politie de woning naderde, hoorde ze het hulpgeroep van de oude vrouw die al twee dagen op de vloer lag.

