Surfer wordt gebeten door haai en krijgt opvallend souvenir mee naar huis

Een man uit Australië heeft zes jaar na een bijna fatale haaienaanval gehoord dat hij de tand van de haai mag hebben. Voordat de haai de man een van zijn benen ontnam, belandde de tand in zijn surfboard.



Na zes jaar verleent de Australische overheid nu een uitzondering aan de Australische surfer Chris Blowes. Normaal gesproken staat er een ernstig verbod op het bezitten, aanbieden of aankopen van haaientanden in Australië. Maar in dit geval kijkt de overheid dus even de andere kant uit. Daardoor krijgt de surfer nu de tand van zijn aanvaller in bezit. Dit is de eerste keer dat dat de overheid van Australië zo’n uitzondering maakt op de normaal zo strenge regel.



Blowes was op de bewuste dag in april van 2015 aan het surfen met een aantal vrienden aan de zuidkust van Australië. Uit het niets dook een vijf-en-een-half meter lange witte haai op die de achterkant van zijn surfboard aanzag voor een appetijtelijk feestmaal. Hij verklaart aan de BBC: “Hij schudde me wat rond en speelde wat met me. Maar uiteindelijk beet hij mijn been eraf.”



Nadat de surfer door zijn vrienden naar de kust was gebracht, lag hij tien dagen in coma. Toen hij daar eenmaal uit ontwaakte, had de plaatselijke politie de tand al aan de autoriteiten overhandigd. Jarenlang diende Blowes verzoeken in om de tand te mogen hebben. “Hij zat in mijn plank”, zo gaf de surfer zelf aan. “Ik zou nooit een haai doden om zijn tanden, maar hij heeft mij mijn been afgenomen, dus ik zie geen reden waarom ik er geen recht op zou hebben.” Maar dat lukte pas toen een plaatselijke politicus zich ermee ging bemoeien.



David Basham is de Zuid-Australische minister van Primaire Industrieën en Regionale Ontwikkeling. Via zijn ministerie is de toegang tot en het behoud van de tand uiteindelijk verleend aan Bowles. “Chris heeft duidelijk een zwaar traumatische ervaring gehad en wij hebben ons best gedaan om hem te helpen op welke manier dan ook”, zo verklaart hij tegenover ABC News.



Het verbod op bezit van haaientanden staat vastgelegd in de zogenaamde ‘Fisheries Management Act’. De wet is ooit opgesteld om te voorkomen dat stropers op grote schaal haaien zouden doden voor hun tanden. De straf voor het overtreden van die wet staat op ofwel op een boete van 100.000 Australische dollar (65.000 euro) ofwel een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Een toch wel héél onvoordelige ruil, een been voor een tand.

Maar hij heeft zondermeer recht op het bezit van die haaietand, want die haai heeft het been immers ook niet teruggegeven.

