Italiaanse vrouw krijgt per ongeluk zes doses van Pfizer-vaccin

Een jonge Italiaanse vrouw heeft zondag per ongeluk zes doses van het Pfizer-BioNTech-vaccin gekregen. Ze staat onder observatie in een ziekenhuis in

Reacties

14-05-2021 09:29:29 Mamsie

Oudgediende



Quote:

De vrouw moest zich zondag aanbieden voor een injectie met het vaccin



Wat is dat daar voor een organisatie ? Afgevulde spuitjes en niét afgevulde, grote spuiten liggen kennelijk door elkaar.

En een "verpleegster" die het verschil niet ziet tussen 0,3 ml en 1,8 ml.....

En een meisje dat zich moet aanbieden om een vaccin te krijgen..... daar zie ik toch rare taferelen bij! Wat is dat daar voor een organisatie ? Afgevulde spuitjes en niét afgevulde, grote spuiten liggen kennelijk door elkaar.En een "verpleegster" die het verschil niet ziet tussen 0,3 ml en 1,8 ml.....En een meisje dat zich moetom een vaccin te krijgen..... daar zie ik toch rare taferelen bij!

