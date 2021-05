Politie arresteert vader die peuter e-sigaret laat roken

Vijf dagen nadat een video viraal ging in Maleisiƫ van een vader die zijn kind van ongeveer 2 jaar een e-sigaret laat roken, werd de man door de politie gearresteerd.Op de video is de jongen in een luier te zien evenals de hand van de 23-jarige man, terwijl hij zegt om de rook te inhaleren.De jongen inhaleert twee keer en trekt zich dan terug vanwege de rook die hij naar binnen krijgt.Social mediagebruikers reageerden verontwaardigd na het bekijken van de video en vroegen zich af of dit het voorbeeld is dat aan kinderen wordt gegeven.Overigens zijn e-sigaretten zeer schadelijk voor kinderen en volwassenen.De jongen is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis, schrijft Asia One.