Vrouw komt terug van vakantie en ziet slapende ratten op haar bed

Een vrouw die op een boerderij woont ontdekte bij terugkomst een aantal babyratten die lekker aan het slapen waren op haar bed.Op TikTok beweert de vrouw dat ze slechts enkele dagen weg was. De moederrat is bevallen van 6 ratten.Olivia deelt vaker foto’s van haar dieren op sociale media, maar zegt zelf geschokt te zijn om dit in haar slaapkamer te moeten meemaken.De bijzondere video is intussen meer dan een miljoen keer bekeken en zijn de meningen verdeeld.Sommigen vinden dat de dieren gedood of weggegooid moeten worden, terwijl anderen ze schattig en aaibaar vinden.