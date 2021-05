Walibi-directeur wil open

De directeur van pretpark Walibi in Biddinghuizen heeft in een interview met NPO Radio 2 aangegeven dat ze overweegt om het park te openen als supermarkt om zo toch bezoekers te kunnen ontvangen. Supermarkten mogen wel open, maar pretparken moeten nog even geduld hebben. Parken zouden op 11 mei weer open mogen, maar die datum is uitgesteld.



Directeur Mascha van Till geeft bij 't Wordt nu Laat van WNL aan teleurgesteld te zijn in het feit dat haar park nog niet open mag op 11 mei. "Ik heb dit niet zien aankomen, ik snap er ook helemaal niets van. Ons park is helemaal aangepast op anderhalve meter. Dus het is extra zuur dat we niet open mogen."



Van Till vervolgt: "Ik heb morgen een meeting. En ik dacht: nou, we maken er een supermarkt van. We zetten mandjes bij de ingang. Dan kan je lekker komen shoppen, je brood komen halen en neem je ondertussen ook een achtbaan op anderhalve meter."



Een woordvoerder van Walibi laat weten dat de opmerking van de directeur met een knipoog is, maar wel een serieuze ondertoon heeft. "We snappen gewoon echt niet dat we niet open kunnen, het is een buitenlocatie. We zijn vorig jaar al veilig open geweest. Waarom zou dat nu niet kunnen? "

13-05-2021 15:59:01 allone

Tja, het is idd zuur, en de logica van sommige regels niet erg goed te begrijpen.. maar ik haal mijn boodschappen toch liever zonder achtbaan

13-05-2021 16:47:43 Emmo

"Ik heb dit niet zien aankomen, Als dat werkelijk waar is dan vraag ik me af of de goede man geschikt is voor zijn functie. Gezien de betrouwbaarheid waarmee de overheidsmaatregelen worden doorgevoerd moet je overál mee rekening houden. Als dat werkelijk waar is dan vraag ik me af of de goede man geschikt is voor zijn functie. Gezien de betrouwbaarheid waarmee de overheidsmaatregelen worden doorgevoerd moet je overál mee rekening houden.

13-05-2021 20:42:21 Emmo

@Jura6 : Tegenwoordig is dat om het even. 't Kan ook nog iets ertussenin zijn (maar eerlijk gezegd had ik eroverheen gekeken)

