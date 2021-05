Dierenambulance Groningen zoekt verzwakte meeuw met bakje om snavel

De dierenambulance van Groningen is op zoek naar een meeuw waarbij een plastic bakje om het snaveltje klem zit. Hierdoor kan hij nauwelijks eten of drinken. „Vele malen zijn we uitgereden voor deze stumper. Telkens als wij ter plaatse waren, was hij nier meer op de doorgegeven locatie”, schrijft de dierenambulance in een Facebookbericht.Al wekenlang wordt er geprobeerd om het beestje te helpen, maar: „ondanks het feit dat hij de laatste dagen steeds zwakker en magerder wordt, kan hij helaas nog wel vliegen.”De meeuw wordt het vaakst gezien op de Vismarkt. Mochten mensen het beestje kunnen spotten en vangen door er bijvoorbeeld een jas overheen te gooien, wordt dat door de vereniging erg op prijs gesteld. Het beestje moet sowieso naar de opvang, meldt de vereniging, omdat hij echt zorg nodig heeft. „Hij is verzwakt en we weten niet hoe de binnenkant van de snavel en zijn tongetje eronder hebben geleden.”