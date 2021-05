Duizenden kakkerlakken vrijgelaten in restaurant om wraak te nemen op eigenaar

Twee mannen hebben maandag een container met duizenden kakkerlakken vrijgelaten in het restaurant G House Taipei in Taiwan.



Aangenomen wordt dat het een vergeldingsactie betreft vanwege een schuld die het restaurant had bij leden van de onderwereld, bericht Oddity Central.



Toevallig werd in het restaurant net een diner met 700 gasten van de politie georganiseerd, waaronder de politiecommissaris van Taipei. De autoriteiten hebben vier mannen en een vrouw gearresteerd.



Sindsdien heeft het restaurant geruststellende foto’s op sociale media geplaatst, waaruit blijkt dat ze alles desinfecteren en binnenkort hun deuren weer kunnen openen.

13-05-2021 09:26:00 Emmo

Het is natuurlijk dom om duizenden kakkerlakken los te laten. Die worden gelijk gespot en verdelgd. Beter is het om er een klein aantal los te laten. Die worden pas gespot als ze zich voldoende vermenigvuldigd hebben. En dan zitten ze overal.

13-05-2021 09:30:57 allone

@Emmo : en het is nog dommer om het net te doen als het hele politiecorps daar aanwezig is

13-05-2021 10:06:01 Buick

Hebben ze in Taiwan dan geen coronamaatregelen dat er 700 mensen op een kluitje zitten?

13-05-2021 10:08:39 Emmo

Of het bericht is al wat ouder.... @Buick : Waarschijnlijk was dat een fieldtest en waren ze allemaal negatief getest voorafOf het bericht is al wat ouder....

