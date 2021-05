Hond doet alsof ze slaapt wanneer ze ondeugend is geweest: “Net een klein mensje”

Voor veel mensen zijn huisdieren onmisbaar geworden in hun leven, zelfs als de dieren in kwestie af en toe ondeugend of koppig kunnen zijn. Daar kan d

Reacties

12-05-2021 22:32:49 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.432

OTindex: 3.238

Echt een verhaal van niks. Honden slapen niet zittend. Ik zie alleen maar een hond die zijn baasje negeert. So what?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: