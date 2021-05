Vrouw steekt eigen huis in de fik en gaat daarna op stoel genieten van de brand

In de Amerikaanse staat Maryland heeft een vrouw na een ruzie haar huis in de fik gestoken en is daarna op een stoeltje gaan zitten om te genieten van de brand.



Er was ook nog een vrouw die vastzat in de kelder. Zij kon gelukkig door twee mannen uit haar benarde positie worden gehaald.



De dame is gearresteerd op verdenking van meervoudige brandstichting en poging tot het ombrengen van mensen.



De dader huurde een kamer met haar vriend en de geruchten gaan ook dat ze doordraaide tijdens een ruzie met de man, schrijft The Pigeon Express.

