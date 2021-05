Man bekend om het spuiten van insecticide in zijn mond overleden

Een man die populair werd omdat hij insecticide, voornamelijk Baygon, als hobby in zijn mond en gezicht spoot, is overleden.De familie van I Wayan Merta, die ook bekend is als Ki Galang Pamungkas en komt uit Bali, zegt in een statement dat hij niet is overleden ten gevolge van zijn hobby. Dat meldt Coconuts Bali.“Mijn broer is gestorven aan een hartaanval. Ik spreek alle geruchten tegen dat zijn hobby tot zijn dood heeft bijgedragen. Hij is in een lokaal ziekenhuis overleden aan een hartaanval en daarvoor zijn er bewijzen,” aldus een broer.De familie houdt er echter totaal geen rekening mee dat insecticiden, EDC’s, een desastreus effect hebben op onder meer de hormoonhuishouding, het cardiovasculaire systeem en andere belangrijke gezondheidsparameters.Experts houden er dan ook sterk rekening mee dat zijn hobby wel degelijk heeft bijgedragen aan het hartinfarct.