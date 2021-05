Meme-munt dogecoin stijgt 25.000 procent in waarde

Van wilde koersuitslagen in cryptoland kijken nog maar weinig mensen op, maar de dogecoin maakt het wel heel bont. De cryptomunt, zonder enige praktische toepassing, is in een half jaar tijd zo'n 25.000 procent in waarde gestegen.Je leest het goed: 25.000 procent. Als je er 1000 euro ingestoken had een half jaartje geleden, zou je nu dus voor 250.000 euro aan dogecoins bezitten. Als je 1000 euro op een spaarrekening had gezet een half jaar geleden, had je nog steeds 1000 euro.Dat juist de dogecoin zo keihard omhoog schiet, is bijzonder te noemen. Een cryptomunt als bitcoin heeft namelijk inmiddels al best wat praktische toepassingen, zo kun je er op steeds meer plekken in ieder geval mee betalen. Bovendien is het maximum aantal bitcoins dat gemaakt kan worden beperkt, waardoor er schaarste is. En ethereum, het platform van cryptomunt ether, is te gebruiken voor allerlei financiële toepassingen.Bij de dogecoin is daar allemaal geen sprake van. Er kunnen er oneindig veel van in omloop komen en je kunt er vrijwel nergens mee afrekenen. De munt is ooit bedacht als een grappig alternatief voor traditionele cryptomunten, zonder enige visie. En hij is vernoemd naar een internetmeme van een hond die matig gespelde woorden 'denkt'.Goede redenen om er niet te veel waarde aan te hechten, zou je denken, maar daar denken veel mensen blijkbaar anders over. Toegegeven: 1 dogecoin in nog steeds vrijwel waardeloos. De koers staat vandaag op 70 dollarcent. Maar een paar maanden geleden was dat nog 0,2 cent.Kleine bedragen, maar alle dogecoins bij elkaar zijn toch al mooi 92 miljard dollar (75,6 miljard euro) waard. Daarmee is het de vierde cryptomunt van de wereld.De grote vraag is waarom de munt zo gigantisch in waarde is gestegen. En het antwoord lijkt vooral: omdat het kan. De koersexplosie wordt onder andere toegeschreven aan Elon Musk, die zo nu en dan twittert over dogecoin en zegt fan te zijn.Ook zou volgens CNBC de coronasteun die bijna alle Amerikanen de afgelopen maanden hebben gehad van de overheid bij hebben gedragen. Daardoor hebben veel jonge Amerikanen opeens geld te besteden.Maar van een echte onderliggende reden, lijkt geen sprake te zijn. De koersstijging doet sterk denken aan die van Gamestop, een slecht draaiende gamewinkelketen in de VS. Particuliere beleggers jutten elkaar in januari op op internetfora om massaal de aandelen te kopen. Daardoor steeg de koers in een mum van tijd van 20 dollar naar bijna 500 dollar.Een van de redenen om met die massale koop te beginnen, was om beroepsbeleggers dwars te zitten, die speculeerden op een koersdaling. Maar uiteindelijk was het voor veel mensen ook gewoon een manier om snel rijk te worden.De GameStop-saga kan ook een waardevolle les zijn voor mensen die nu hun geluk beproeven in dogecoin, want voor veel particuliere beleggers eindigde dat natuurlijk in tranen. Uiteindelijk klapte de koers weer in elkaar toen mensen massaal hun winst wilden nemen, met grote verliezen tot gevolg.Dogecoin-bedenker Jackson Palmer was trouwens in 2015 zelf al helemaal klaar met zijn eigen munt en de hele cryptogemeenschap. "De wereld van cryptocurrency voelt steeds meer als een groep witte libertijnen die een beetje rondhangen en rijk hopen te worden met halfbakken ideeën die vaak op niets uitlopen", zei hij in een interview met Coindesk.