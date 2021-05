Miskleun voorzitter 50PLUS om domeinnaam afsplitsing Den Haan

Was voormalig 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan al vóór de verkiezingen bezig met haar afsplitsing? Volgens partijvoorzitter Jan Nagel bewijst de registratie van een domeinnaam dat. Maar die website, groepdenhaan.nl, blijkt helemaal niet door haar geclaimd.



In een speech zei Nagel dat na 'intensief speurwerk' blijkt dat Den Haan ongeveer twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen al plannen had om een eigen partij te beginnen. "We konden onze ogen niet geloven. Was mevrouw Den Haan toen al, in plaats van de 50PLUS-campagne te voeren, bezig met de afsplitsing?"



Het gaat om de domeinnaam groepdenhaan.nl. Die werd inderdaad op 5 maart geregistreerd. Niet door Den Haan, maar door cabaretier Tom Lash. Die laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat het om een grap ging.



"Ik had het er met een vriend over dat we eigenlijk te laat in Bitcoin zijn ingestapt. En toen kwam het idee om als 'zekere investering in de toekomst' vast te speculeren op het afsplitsen van Liane Den Haan. En dat bleek een vrij goede inschatting te zijn", schrijft hij een mail.



Jos Heymans haalde vandaag in zijn column al hard uit naar de partij én Liane den Haan. "Zowel de partij als de lijsttrekker hebben er een zooitje van gemaakt en de politiek grote schade toegebracht. Als het landsbestuur een bedrijf zou zijn, was 50PLUS als een ondermaats presterende afdeling ontbonden en Den Haan als incompetente leidinggevende op staande voet ontslagen. Ze moeten zich allebei doodschamen voor de bende die ze hebben aangericht."



Op de site staat ook een bericht dat Den Haan contact op kan nemen als ze de domeinnaam wil hebben. Dat heeft ze volgens Lash nog niet gedaan. Nagel haalt in zijn speech nog een domeinnaam aan: partijdenhaan.nl, die werd ook door Lash geregistreerd, op 6 mei.



Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers is het een enorme blunder van Nagel. "Hij kondigde aan dat ie nog groot nieuws had in zijn afscheidsspeech en eiste op hoge poten opheldering."



Nagel had ook makkelijk kunnen weten dat zijn beschuldiging niet klopt: "Je hoefde alleen maar het adres van de website in te typen om te zien dat Den Haan hier helemaal niet achter zat. Dus de tik die Nagel nog wilde uitdelen aan Den Haan, komt als een boemerang terug."

Reacties

12-05-2021 12:26:00 venzje

Oudgediende



Quote:

Zowel de partij als de lijsttrekker hebben er een zooitje van gemaakt en de politiek grote schade toegebracht. Nee hoor, de grote schade wordt door politici aangericht die meetellen. 50PLUS wordt al jaren door niemand meer serieus genomen, dus hiervan zal de schade aan 'de politiek' best meevallen. Nee hoor, de grote schade wordt door politici aangericht die meetellen. 50PLUS wordt al jaren door niemand meer serieus genomen, dus hiervan zal de schade aan 'de politiek' best meevallen.

12-05-2021 13:19:50 Grouse

Oudgediende



Er zijn mensen die er een verdienmodel van maken om sitenamen op te kopen.

Toen ik mijn bedrijf startte heb ik eerst onderzocht of er geen andere bedrijven waren met dezelfde naam. Ook heb ik gekeken of er een .nl domein beschikbaar was met die naam.

Ik ben naar de kamer van koophandel gegaan om me in te schrijven. De dag erop was de domeinnaam ineens niet meer beschikbaar. Ja, te koop, dat wel. Of ik hem wilde hebben voor € 5000,--

Nou nee dus.

Eerst heb ik een domeinnaam met het achtervoegsel .biz genomen maar dat landde niet erg. Op de een of andere manier begrepen mensen dat niet.

Kort daarop kwam de .eu beschikbaar. Die heb ik direct genomen.

12-05-2021 13:35:56 BatFish

Oudgediende



@venzje : Toch zijn er voldoende mensen stupide genoeg om op deze partij te stemmen, anders hadden ze geen zeten in de kamer gehad, om precies te zijn 177631 sukkels.

12-05-2021 13:39:47 venzje

Oudgediende



@Grouse : Dus de volgende keer weet je: éérst de domeinnaam registreren en pas daarná naar de grootste adressenverkoper van Nederland.

12-05-2021 14:08:12 Emmo

Stamgast



@Grouse :

De dag erop was de domeinnaam ineens niet meer beschikbaar. Ja, te koop, dat wel. Of ik hem wilde hebben voor € 5000,-- QuoteDe dag erop was de domeinnaam ineens niet meer beschikbaar. Ja, te koop, dat wel. Of ik hem wilde hebben voor € 5000,-- Laat me raden: Van een werknemer van de KvK? Of een vriendje daarvan?

12-05-2021 14:36:41 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Was voormalig 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan al vóór de verkiezingen bezig met haar afsplitsing?



Er zijn een heleboel van die kleine

kutpartijtjes die op de duur hun eigen afscheiding krijgen.... Er zijn een heleboel van die kleinekutpartijtjes die op de duur hun eigen afscheiding krijgen....

