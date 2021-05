Autistische kleuter in VS koopt stiekem voor 2150 euro aan SpongeBob-ijsjes

De 4-jarige Noah uit New York had zin in een ijsje. In plaats van er eentje te vragen aan zijn moeder, besloot hij zelf te gaan shoppen met haar account op Amazon. Het resultaat: een rekening van 2150 euro.



Noah bestelde 51 dozen met ijsjes van tekenfilmfiguur SpongeBob. In die dozen zaten 918 stuks, omgerekend 2151,08 euro waard. De ijsjes terugsturen naar Amazon was geen optie, schrijft de lokale zender ABC7 New York.



De moeder van Noah studeert aan een universiteit in New York. De enorme rekening voor de ijsjes kwam dus allesbehalve gelegen. Een vriend van de familie begon daarom een crowdfundactie. En met succes: inmiddels is ruim 12.300 euro opgehaald.



"Ontzettend bedankt voor de adembenemende vrijgevigheid en de steun", schrijft moeder Jennifer in een reactie op de pagina. "Alles wat we extra ophalen, zullen we besteden aan onderwijs voor Noah, die autistisch is. We kunnen jullie niet genoeg bedanken."



Volgens ABC7 heeft Amazon intussen contact opgenomen met de moeder van Noah. Het bedrijf zegt het geld te zullen doneren dat de ijsjes hebben opgeleverd.

Reacties

11-05-2021 23:08:00 Grouse

Oudgediende



Ergens gaat er iets helemaal fout met al dat crowdfunden. Zit er geen rem op? Beoogd bedrag gehaald? Dat wordt de zaak geblokkeerd.

Overigens vind ik dat de moeder beter op had moeten letten waar en hoe ze haar inloggegevens bewaart.

