Boeren laten kikkers trouwen voor regenval

Twee kikkers zijn recentelijk met elkaar getrouwd in Tripura, India.Het huwelijk werd voltrokken door enkele theeboeren en was bedoeld om de regengoden gunstig te stemmen. Boeren hebben te maken met extreme droogte in de regio. Beelden van de ceremonie zijn op Twitter gedeeld door nieuwsagentschap ANI. Daarop is te zien dat de kikkers werden gekleed en versierd zijn met poeder.Daarna werden ze in een processie naar een vijver gebracht, waar gelovigen bloemen naar het paar gooiden.In de vijver kan het nieuwe stel de wittebroodsweken doorbrengen.