Amerikaan steelt tot twee keer toe politieauto tijdens wilde achtervolging

Een vluchtende Amerikaan is tot twee keer toe bij een arrestatie weggekomen door een politieauto te kapen. Pas na een achtervolging van bijna 100 kilometer kon de man worden opgepakt.



De politie was op de 33-jarige man afgekomen na een melding over overlast bij een motel even buiten Orlando. Tijdens een gesprek met agenten ging de man er ineens vandoor in hun auto.



De achtervolging leidde naar de snelweg I95, die voor de veiligheid van andere weggebruikers werd afgesloten. Een andere politieauto slaagde erin de auto van de weg te drukken, waarna de chauffeur de bosschage in rende.



Terwijl een tiental agenten het struikgewas doorzochten, schoot de voorvluchtige man ineens uit de bosjes een andere politieauto in. Hoewel hij snel omringd werd door agenten met politiehonden, kon hij wegkomen.



Een paar minuten later kon de politie de banden van de auto met spijkermatten lek maken. Het voertuig kwam met rokende banden tot stilstand in de middenberm. Daar gaf de man zich zonder verder verzet over.

11-05-2021 14:27:57 Buick

Die man speelde dus diefje met verlos.

11-05-2021 14:29:17 Grouse





Ik vraag me weleens af hoe iemand denkt weg te komen met zo'n overmacht achter je aan.

11-05-2021 16:38:30 botte bijl

in Zweden was de politie er niet achteraan gaan rijden, dat geeft maar ongelukken, maar hadden ze de criminelen vanuit de lucht in de gaten gehouden (daar heeft de politie helicopters voor) om ze ietsje verderop met veel machtsvertoon tegen te houden Amerikaanse politie, achtervolging van bijna 100 kilometer, alsof hun land pas sinds vorige week zo groot isin Zweden was de politie er niet achteraan gaan rijden, dat geeft maar ongelukken, maar hadden ze de criminelen vanuit de lucht in de gaten gehouden (daar heeft de politie helicopters voor) om ze ietsje verderop met veel machtsvertoon tegen te houden

11-05-2021 16:40:58 Grouse





@botte bijl : In Amerika houden ze hem ook vanuit de lucht in de gaten. Maar misschien weten ze niet hoe radio werkt? Bovendien is het veel leuker om eens lekker te scheuren.

11-05-2021 16:48:29 Emmo

@botte bijl :

Amerikaanse politie, achtervolging van bijna 100 kilometer, alsof hun land pas sinds vorige week zo groot is QuoteAmerikaanse politie, achtervolging van bijna 100 kilometer, alsof hun land pas sinds vorige week zo groot is Amerikanen kijken teveel Amerikaanse films. Die denken dat het zo hoort.

