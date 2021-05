Amerikaanse senator zit achter stuur tijdens Zoom-vergadering

Een senator in de Amerikaanse staat Ohio ligt onder vuur omdat hij zich vanaf een ongebruikelijke locatie bij een Zoom-vergadering voegde. De man deed dat namelijk vanachter het stuur van zijn auto, en wel onder het rijden. Met een kunstmatige achtergrond deed hij alsof hij zich in een kantoor bevond.



Het was de duidelijk zichtbare veiligheidsgordel die Andrew Brenner, een Republikeinse senator, ontmaskerde. Ook sloot de achtergrond niet altijd naadloos aan bij zijn lichaam, waardoor flarden van de snelweg en verkeersborden te zien waren.



Op een gegeven moment tijdens de vergadering, die maandag via een livestream te volgen was, keek de politicus enkele keren over zijn schouder, om te kijken of hij van rijbaan kon veranderen. Brenner had zich eerder nog vanuit zijn geparkeerde auto, zonder kunstmatige achtergrond, aangesloten bij de vergadering. Na een korte pauze keerde hij terug vanuit zijn 'kantoor'.



Tijdens de vergadering was te zien hoe hij zijn blik met name op de weg hield, en maar af en toe naar zijn collega's keek. Volgens Brenner was de vergadering geen afleiding onder het rijden, reageerde hij tegen de lokale krant The Columbus Dispatch. "Ik heb vaker vergaderingen gehad tijdens het rijden", verweerde hij zich. "Meestal telefonisch, maar soms met video. Ik let niet op het beeld. Voor mij is het hetzelfde als een telefoontje."



De timing van het voorval is opvallend: eerder in de week werd in het Huis van Afgevaardigden van Ohio een wetsvoorstel ingediend waarmee afgeleide automobilisten zwaarder bestraft kunnen worden. Onder de nieuwe wet wordt sms'en, fotograferen en ook livestreamen tijdens het rijden verboden.

Reacties

11-05-2021 10:12:53 Emmo









En dan willen ze nog beweren dat mensen niet kunnen multitasken!

11-05-2021 10:21:08 Buick









Misschien krijgt deze senator wel de eer om als eerste een vette bon te krijgen.

11-05-2021 10:24:36 Emmo









@Buick : Hij kan zich er in ieder geval niet op beroepen dat het in een opwelling gebeurde. Een dikke bon (op zijn minst) is zéér op zijn plaats.

11-05-2021 10:41:34 Grouse









Als hij zijn gordel nou afgedaan had, dan had hij er misschien mee weggekomen ook daarvoor gepakt kunnen worden.

11-05-2021 10:42:20 Feraturion







Ik plak soms ook nog wel eens de telefoonhouder op mijn voorruit.

Dan log ik in op mijn afdelings team.

Stel de telefoon dat ze ook door de vooruit mee kunnen kijken.

En microfoon en geluid dan op de carkit.

Harstikke gezellig zo rijden.



Nou overleggen wij vrij weinig en lullen alleen maar slap.

11-05-2021 10:54:09 Grouse









@Feraturion :



Nou overleggen wij vrij weinig en lullen alleen maar slap. QuoteNou overleggen wij vrij weinig en lullen alleen maar slap.

En krijg je daar ook voor betaald? En krijg je daar ook voor betaald?

11-05-2021 12:40:17 Feraturion







@Grouse :

@Feraturion :



Nou overleggen wij vrij weinig en lullen alleen maar slap. QuoteNou overleggen wij vrij weinig en lullen alleen maar slap.

En krijg je daar ook voor betaald? QuoteEn krijg je daar ook voor betaald?



Ja tuurlijk, vroeger deden we dat op kantoor, maar om de team spirit erin te houden doen we dat nu maar via Teams. Ja tuurlijk, vroeger deden we dat op kantoor, maar om de team spirit erin te houden doen we dat nu maar via Teams.

