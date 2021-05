Menselijke urine, kippengaas en hondenhaar houden deze vandaal weg bij je auto

Marters knagen onder je motorkap aan slangen en kabels, of verstoppen er hun eten. Rond deze tijd trekken ze weer brandschattend rond. Gelukkig zijn er zijn genoeg milieuvriendelijke oplossingen om ze te verjagen. Marters en wezels zijn dol op de bekabeling van automotoren vanwege de visolie die erin is verwerkt. Ze gebruiken de motorruimte als schuilplaats en knagen aan kabels en isolatiemateriaal. Enkele autofabrikanten komen sinds vorig jaar met oplossingen in de vorm van speciale apparatuur.Dat doen ze bijvoorbeeld door het plaatsen van een systeem dat marters moet verjagen met behulp van ultrasoon geluid. Deze pieptonen zijn voor mensen niet hoorbaar, maar zouden naar verluidt ondraaglijk zijn voor marters en wezels. Het tweede apparaat werkt volgens het principe van schrikdraad op een hek van een weiland. De installatie verspreidt schokken in de motorruimte waarmee de dieren worden verjaagd. Maar er zijn ook diervriendelijker methodes om marters weg te houden bij je auto of om ze te verjagen als je er een aantreft. Zo is hondenhaar een bewezen afschrikmiddel. Steenmarters hebben daar een ontzettende hekel aan. Door een pluk hondenhaar in een panty onder je auto te leggen, verjaag je de marters.Ook is bewezen dat marters op afstand blijven door kippengaas. Dat voelt niet fijn om op te lopen en dus is een los stuk kippengaas onder de motorruimte een probaat afschrikmiddel. Volgens dit principe zijn ook ‘marterwerende tapijten’ of roosters verkrijgbaar. Voor iets meer dan 100 euro zijn ook apparaten te koop die marters onder je motorkap verjagen met piepgeluiden en lichtflitsen.Ook menselijke urine vinden de dieren vreselijk. Door in een gieter te plassen en de urine vervolgens over je autobanden uit te gieten, zullen de steenmarters op afstand blijven. Ze hebben een hekel aan stank. Ook een wc-blokje of een doek gedrenkt in ammoniak kan helpen. Wanneer je een marter aantreft, is het handig om je auto op een andere plek te parkeren. Marters zijn gewoontedieren met vaak vaste looproutes. Doodmaken mag niet en bovendien staan ratten en muizen op het menu van de steenmarter, dus ze veroorzaken niet alleen maar ellende.